Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.23 комментария
ВСУ потеряли до 100 человек на Краснолиманском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил о потере ВСУ до 100 человек
Вооруженные силы Украины потеряли до 100 человек и два пикапа на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении поражены 200 целей, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта и пять районов скоплений техники ВСУ у Серебрянки, Ямполовки, Червоной Дибровы, Торского, передает ТАСС.
В районе Серебрянского лесничества российский войска нанесли удары по украинской бригаде специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, у Кременной уничтожен украинский БПЛА.
Начальники пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении пресечена попытка выдвижения пехоты ВСУ севернее Никольского, группа украинских военных была уничтожена. Также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ у Урожайного и севернее Павловки, передает РИА «Новости».
Ударными беспилотниками ликвидирован расчет гранатомета, уничтожены уничтожены автомобиль, шесть долговременных огневых точек. ВСУ потеряли до 25 боевиков. Российские авиация и артиллерия атаковали места скопления войск и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя. Общие потери ВСУ составили до 65 человек убитыми и ранеными, два автомобиля, склад боеприпасов. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены пять минометных расчетов ВСУ.
Напомним, за прошедшую неделю на Краснолиманском направлении общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, на Южно-Донецком направлении – свыше 625 военнослужащих.