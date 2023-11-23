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    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    21 комментарий
    23 ноября 2023, 15:32

    Путин: Россия и другие страны ОДКБ против терроризма в любых проявлениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и другие страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях, заявил российский президент Владимир Путин.

    «Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», – сказал глава государства в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

    Путин отметил последовательное укрепление сотрудничества стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и рассказал о проведении операции «Наемник».

    «В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал он.

    В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.

    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

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    22 ноября 2023, 16:41
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Африку из России отправились первые корабли с бесплатным зерном, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

    «Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия и остается одним из крупнейших поставщиков в этой сфере.

    В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал сроки начала безвозмездных поставок зерна в Африку.

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    22 ноября 2023, 16:50
    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

    «Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что военные действия – трагедия, надо думать, как ее прекратить.

    «Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал он.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире.

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    22 ноября 2023, 16:15
    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях

    Министр Решетников доложил Путину, что проживание в российских отелях с начала года подорожало на 8–14%

    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость проживания в двух- и трехзвездочных российских отелях выросла на 8–11%, а в гостиницах «четыре» и «пять» звезд – почти на 14%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании российского президента Владимира Путина с кабмином.

    Решетников отметил, что на ценах сказывается дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.

    Коментарии (3)
    23 ноября 2023, 12:23
    Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
    Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В предыдущий раз глава Российского государства приезжал с рабочим визитом в белорусскую столицу 11 месяцев назад.

    На сессию Совета ОДКБ, которая пройдет во Дворце независимости в северо-западной части Минска, собираются президенты Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон. Принимать гостей будет президент председательствующей в этом году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Из лидеров всех шести государств – участников объединения не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, в повестке дня сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности будут «вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».

    Накануне саммита Путин обсуждал вопросы безопасности с Рахмоном, который посетил с официальным визитом Москву. В преддверии встречи на высшем уровне в Минске прошло совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран – участниц ОДКБ, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе.

    Коментарии (11)
    22 ноября 2023, 21:57
    Захарова раскритиковала отказ Германии от выплат ленинградским блокадникам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Германии в выплатах участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда нееврейского происхождения является неприемлемым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, немецкие власти отказались удовлетворить обращение ленинградских блокадников с просьбой распространить гуманитарно-компенсационные выплаты на всех блокадников вне зависимости от их национальной принадлежности, передает ТАСС.

    «Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны», – сказала дипломат на брифинге.

    «Позиция, занятая властями ФРГ, в отношении блокадников не еврейской национальности представляется откровенно вопиющей на фоне параллельно осуществляемых германским государством на протяжении десятилетий социальных выплат гражданам Германии, проходившим в период Второй мировой войны службу в войсках СС, а также гражданам других государств, которые сотрудничали с нацистским Третьим рейхом, включая участников коллаборационистских вооруженных формирований, причастных к блокаде Ленинграда», – подчеркнула она.

    В завершение Захарова призвала власти ФРГ «услышать обращения оставшихся в живых немногочисленных блокадников и достойно отреагировать на них».

    В январе 2021 года Россия уже призывала Германию выплатить компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей. В ОП назвали оскорбительным решение ФРГ о выплате компенсации не всем блокадникам. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это решение вопиющей несправедливостью.

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    22 ноября 2023, 17:59
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подрыв газопроводов «Северный поток» является актом государственного терроризма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20.

    «Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества – используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский след в подрыве «Северных потоков» проявляется все чаще.

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    22 ноября 2023, 22:55
    Депутат: Внутренний туризм может сказать спасибо западным санкциям

    Депутат Госдумы Школкина назвала факторы, ускорившие развитие внутреннего туризма в России

    Депутат: Внутренний туризм может сказать спасибо западным санкциям
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «В развитии внутреннего туризма мы сейчас видим обратный эффект от того, что Запад пытался достичь, стесняя россиян санкциями. Здесь так и хочется сказать всем западным недоброжелателям «Спасибо!», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Надежда Школкина. В среду президент Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором обсуждались вопросы развития туризма.

    «У россиян в крови любознательность к разного рода познаниям, и путешествие является одной из форм ее удовлетворения. Кроме того, туризм – это хорошая возможность провести время полезно и вместе с близкими людьми», – пояснила Надежда Школкина, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    По ее словам, Россия – это единственная страна, где есть практически все климатические зоны, «необыкновенные природные пейзажи, масса исторических мест и достопримечательностей, и где все говорят на родном языке». «Все это делает нашу страну уникальным кладезем ничем неограниченных путешествий как для россиян, так и для иностранных граждан», – отметила она.

    «Я бы сказала, что отрасль в нашей стране развивается динамично, что стало возможным благодаря высокому спросу на внутренние туристические продукты и своевременным мерам государственной поддержки», – указала депутат. – «Особенно приятно отметить, что на эту отрасль наконец-то стали смотреть серьезно, потому что она способна стать драйвером для развития предпринимательства и регионального потенциала. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря постоянной поддержке президента России, который в последние годы уделяет особое внимание развитию именно внутреннего туризма».

    «Кстати, в развитии внутреннего туризма мы сейчас видим обратный эффект от того, что Запад пытался достичь, стесняя россиян санкциями. Здесь так и хочется сказать всем западным недоброжелателям «Спасибо!». Во-первых, за то, что многие россияне остались дома и сегодня с искренним восхищением, путешествуя по нашей стране, открывают для себя все больше интересных мест. В наших планах увеличить количество турпоездок к 2030 году с 67 млн до 140 млн», – подчеркнула парламентарий.

    «Во-вторых, мы сегодня активно строим туристскую инфраструктуру и собственное производство для ее создания и обслуживания, открываем новые маршруты, расширяем транспортную доступность, реставрируем исторические усадьбы. То есть создаем основу для развития туристического потенциала нашей страны», – пояснила она.

    «В-третьих, интерес иностранных граждан к нашей стране не уменьшается. Я бы даже сказала, что вся эта недружественная западная шумиха только подогревает привлекательность нашей страны. Согласитесь, многим хочется воочию убедиться, как это страна с 17,5 тыс. санкциями стала пятой экономикой мира», – указала собеседница.

    «Кроме того, нельзя не отметить то, как расширяются направления для россиян, желающих открыть для себя Россию с новых сторон. Для этого, кстати, достаточно прийти на выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где представлены все регионы и, благодаря интерактивным технологиям, можно заглянуть в самые дальние и удивительные уголки нашей страны, а после посещения павильона «Почувствуй Россию», где собраны все достижения страны в сфере развития туризма, спланировать свой отпуск для незабываемого путешествия», – напомнила политик.

    «Вообще же в настоящее время нет ни одного региона, который бы остался в стороне от туристической повестки. Идет постоянная работа по формированию новых маршрутов, причем как на региональном, так и на федеральном уровне. Сегодня уже утверждено 44 национальных туристических маршрута, и работа в этом направлении продолжается», – резюмировала депутат Госдумы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин похвалил правительство за развитие отечественного производства, выпускающего товары и технику для туризма, передает ТАСС. «Развитие собственного производства в этой многогранной сфере, безусловно, – обратная сторона, в данном случае – позитивная сторона медали, связанной с тем, чем нас пытались «наградить» санкциями. То, что это (организация производства в РФ) получается у нас и у правительства получается, – это очень здорово», – сказал глава государства на совещании с правительством.

    «Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши», – указал Путин.

    На совещании с докладом также выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В частности, он рассказал о производстве оборудования для канатных дорог, ратраков, систем искусственного оснежения, снегоходной и горно-спасательной техники, экипировки.

    При этом Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.

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    22 ноября 2023, 20:47
    Эксперт: Российская концепция многополярного мира становится все более популярной

    Политолог Данилин: Речь Путина на G20 показала, что Россия – один из главных игроков на мировой арене

    Эксперт: Российская концепция многополярного мира становится все более популярной
    @ RAJAT GUPTA/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Мы и наши близкие международные партнеры понимают, что решение вопросов глобальной повестки без участия России невозможно. И политика Запада по изоляции России провалилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин на саммите G20 предложил пути выхода из турбулентности в международной экономике.

    «Речь Путина на саммите G20 была наполненной важными смыслами. Она продемонстрировала, что глава российского государства – это ключевая фигура в мировой политике. Таким образом Россия влияет на все мировые процессы», – заметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.

    По его словам, президент дал «жесткие и конкретные оценки» текущему миропорядку, а также прямо высказался по вопросам турбулентности на рынках: финансовых, энергетических и продовольственных. Для России это также значимо, потому что четверть века назад к мнению Москвы мало кто прислушивался, а сегодня Россия играет ведущую роль на мировой арене.

    «Несмотря на все усилия Запада, Россия становится сильнее. Они пытались задушить нас санкциями, изолировать нас, но ничего не вышло. Мы развиваемся за счет нашего коллективизма, нашей общности, понимания общего дела. И российская концепция многополярного мира, который строится на общей выгоде и взаимопонимании, становится все более и более распространенной в мире», – отметил эксперт.

    «Мы и наши близкие международные партнеры понимают, что решение вопросов глобальной повестки без участия России невозможно. И политика Запада по изоляции России провалилась», – пояснил политолог.

    «Кто-то из G20 услышал новые аргументы для улучшения отношений с Россией. Кто-то осознал четкое позиционирование нашей страны. Кто-то услышал российские предложения о мире, в том числе и в Газе. И для кого-то все это стало поводом присоединиться к нашей повестке», – подчеркнул аналитик.

    «Главное, что Россия на G20 вновь подтвердила выполнение взятых из себя международных обязательств. Поэтому президент России, конечно, произвел большое впечатление на всех участников сегодняшнего мероприятия», – резюмировал Данилин.

    Напомним, президент России Владимир Путин на саммите G20 сказал, что в мире происходят процессы кардинальной трансформации: появляются и крепнут новые мощные центры глобального экономического развития, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты. Нарастает турбулентность на рынках. Обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности», – указал он.

    «Кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия. И сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», – напомнил российский лидер.

    «Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Эти действия оправдываются, оправдывались в том числе борьбой с пандемией. И вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители», – детализировал он.

    По его словам, Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы. «Важно перезапустить ВТО в полном объеме, включая ее арбитражную функцию, повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк», – подчеркнул Путин.

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    22 ноября 2023, 16:07
    Началось выступление Путина на виртуальном саммите G20

    Песков: Началось выступление Путина на виртуальном саммите G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о начале выступления российского лидера Владимира Путина на онлайн-саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20).

    Отвечая на вопрос, состоялось ли выступление Путина, Песков ответил, что глава государства «выступает сейчас», передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире. Он добавил, что Кремль опубликует выступление российского президента.

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    23 ноября 2023, 14:24
    Силы России уничтожили штурмовую группу ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Южно-Донецком направлении.

    Подразделения группировки войск «Восток» сорвали атаку украинской армии в районе Приютного, уничтожив штурмовую группу 127-й бригады теробороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки поразили сосредоточение живой силы и техники 72-й мехбригады украинских войск в районе Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли две бронемашины, два автомобиля и до 60 бойцов.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении.

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    22 ноября 2023, 17:08
    Путин высказался за восстановление международного экономического сотрудничества

    Путин: Россия выступает за восстановление международного экономического сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20) заявил, что Москва выступает за возрождение открытого экономического сотрудничества, основанного на принципах Устава ООН.

    «Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее на саммите G20 Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России.

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    22 ноября 2023, 19:20
    Путин поручил увеличить объемы мяса птицы на российском рынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке.

    Правительству поручено до 20 декабря представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на российском рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц.

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    22 ноября 2023, 18:47
    Эксперт: Без института семьи невозможно политическое и экономическое укрепление государства

    Эксперты Линдигрин и Паллер назвали главные задачи проведения Года семьи в 2024 году в России

    Эксперт: Без института семьи невозможно политическое и экономическое укрепление государства
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    От проведения Года семьи я жду дополнительного внимания как к социально незащищенным семьям, так и к обычным – среднестатистическим. Причем это внимание может выражаться не только в дополнительных льготах и пособиях, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. В среду президент Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи» в 2024 году.

    «Указ президента полностью отвечает запросам нашего общества. Ведь в нашей культуре семья всегда была важным и незыблемым понятием. Аксиомой, которую не нужно было дополнительно объяснять, доказывать и защищать. Однако сейчас такая необходимость явно созрела», – пояснила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем».

    «Во многих западных странах понятие семьи в его традиционном смысле пытаются извратить. Там научно обосновывается мнение о том, что институт семьи разрушается – и это якобы естественный процесс развития общества. Как будто семья – это пережиток прошлого, современному человеку она не нужна, либо она может иметь различные формы. Именно поэтому тема сохранения и защиты семейных ценностей стала для россиян особенно важна», – акцентировала политолог.

    «Эта тема важна не только для граждан, но и для государства. Без семьи, рождения и воспитания детей любая страна обречена либо на вымирание, либо на заселение ее территории некоренными народами. Именно рост населения или хотя бы его воспроизводство ведет к политическому и экономическому укреплению государства», – напомнила эксперт.

    «Если говорить о практической пользе от проведения Года семьи, то я, безусловно, жду дополнительного внимания как к социально незащищенным семьям, так и к обычным, если можно так сказать, среднестатистическим. Причем это внимание может выражаться не только в дополнительных льготах и пособиях, но и в новых инициативах, позволяющих семьям проявить себя, посвятить себя новому делу или развить новые способности. Многим важно еще раз вспомнить и прочувствовать, насколько важна для всех членов семьи их родственная связь. Ведь подчас в рутине дел мы все об этом забываем», – резюмировала она.

    «Год семьи – это, можно сказать, российский проект по решению крайне важных вопросов изменения демографической ситуации в стране. Нам нужна не просто рождаемость как статистика, нам нужно формирование умного, грамотного, работоспособного населения. Это невозможно вне нормальной, полноценной и счастливой семьи», – пояснил Михаил Паллер, руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

    «В рамках Года семьи, помимо проектов по физической и материальной поддержке, будет проведена масса мероприятий идеологического характера. Нам нужно менять сознание россиян в отношении института семьи, он должен восприниматься как базовый институт нашего общества. Создание семьи – одна из основ нашей российской цивилизации, а не элемент развлечения или характеристика какого-то социального статуса», – подчеркнул он.

    «Вообще, развитие института семьи можно рассматривать как одну из линий фронта нашего, чего уж скрывать, противостояния с негативными западными нарративами. Это щит против проникновения к нам их веяний типа «чайлдфри», совершенно чуждых нашей культуре и традиции. Те государства, которые сейчас препятствуют развитию России, пошли по другому пути. И здесь у нас явствует очень серьезное, принципиальное расхождение взглядов. Семья – часть наших традиционных ценностей, это основа будущего общества и государства», – напомнил эксперт.

    «Я уверен, в Год семьи будет запущена масса программ поддержки семьи и множество мероприятий по линии просветительской деятельности. Все это будет способствовать выдвижению, скажем так, из народа тех людей, которые готовы быть проводниками подобных идей», – добавил собеседник.

    «В нашей организации акцент в работе также сместился от спортивного на общественный и патриотический. Мы наращиваем пропаганду здоровых идей, здорового образа жизни и физкультурно-массовую работу. Это тоже часть работы по формированию образа здоровой семьи, поскольку физическая защита своих близких – неотъемлемая часть отцовства. Потому что практика показывает, что десять тысяч мастеров спорта такие глобальные вопросы решить не смогут. А вот миллионы физкультурников – вполне», – резюмировал Паллер.

    По мнению экспертов, в ситуации продолжающейся спецоперации на Украине долг государства поддерживать семьи участников СВО, на что обращает внимание и президент. В Год семьи поддержка семей воинов станет одним из направлений работы.

    Среди новых проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей, эксперты отмечают конкурс «Это у нас семейное», инициированный президентом на платформе «Россия – страна возможностей», заявки на регистрацию в нем в составе семейных команд подали более 500 тыс. человек.

    Напомним, в среду президент Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Глава государства поручил правительству до конца нынешнего года образовать оргкомитет, разработать план основных мероприятий, определить источники финансирования. Главой оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба Кремля.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит 15 млрд рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по погашению ипотечных кредитов многодетным семьям.

    Помимо этого, в России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка как дополнение к маткапиталу, следует из доклада комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты.

    Среди потенциальных мер поддержки семьи стоит отметить предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости предоставлять квартиры семьям при рождении третьего ребенка.

    Кроме того, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщала, что в 2024 году в школьной программе может появиться новый предмет – «семьеведение». Данная дисциплина вполне подходит для внеурочной деятельности, причем как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в школах, рассказывала газете ВЗГЛЯД Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

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    22 ноября 2023, 15:51
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите лидеров ОДКБ в Минске

    Кремль: Путин в четверг поучаствует в саммите лидеров ОДКБ в Минске

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг посетит Минск, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Кремле.

    В анонсе, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что в повестке дня сессии будут «ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».

    В Кремле ранее выразили сожаления, что Армения не будет представлена на высоком уровне на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Минске 23 ноября.

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