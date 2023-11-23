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    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

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    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

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    23 ноября 2023, 12:23

    Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В предыдущий раз глава Российского государства приезжал с рабочим визитом в белорусскую столицу 11 месяцев назад.

    На сессию Совета ОДКБ, которая пройдет во Дворце независимости в северо-западной части Минска, собираются президенты Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон. Принимать гостей будет президент председательствующей в этом году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Из лидеров всех шести государств – участников объединения не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, в повестке дня сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности будут «вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».

    Накануне саммита Путин обсуждал вопросы безопасности с Рахмоном, который посетил с официальным визитом Москву. В преддверии встречи на высшем уровне в Минске прошло совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран – участниц ОДКБ, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе.

    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

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    22 ноября 2023, 16:41
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Африку из России отправились первые корабли с бесплатным зерном, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

    «Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия и остается одним из крупнейших поставщиков в этой сфере.

    В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал сроки начала безвозмездных поставок зерна в Африку.

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    22 ноября 2023, 16:50
    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

    «Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что военные действия – трагедия, надо думать, как ее прекратить.

    «Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал он.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире.

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    22 ноября 2023, 15:07
    Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса

    Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил продлить на 2024 год действующий сейчас мораторий на проверки предприятий и предпринимателей.

    «Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», – резюмировал Путин, заслушав доклад главы аппарата правительства – вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности и пояснения премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.

    Еще в мае Мишустин отмечал, что число проверок бизнеса снизилось до 340 тыс., из них лишь треть – в отношении малого и среднего бизнеса, что составляет исторический минимум.

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    22 ноября 2023, 16:15
    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях

    Министр Решетников доложил Путину, что проживание в российских отелях с начала года подорожало на 8–14%

    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость проживания в двух- и трехзвездочных российских отелях выросла на 8–11%, а в гостиницах «четыре» и «пять» звезд – почти на 14%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании российского президента Владимира Путина с кабмином.

    Решетников отметил, что на ценах сказывается дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.

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    22 ноября 2023, 14:25
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300 и готова к завершению поставок для единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил президент Владимир Путин.

    «Один из вопросов – формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», – передает ТАСС слова Путина.

    Заявление прозвучало на совещании президента с кабинетом министров.

    Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. Главы государств договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.

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    22 ноября 2023, 15:21
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год в России будет Годом семьи, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

    Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    До 27 декабря правительству предстоит образовать соответствующий оргкомитет, разработать план мероприятий Года семьи и определить источники их финансирования. Председателем оргкомитета станет зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

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    22 ноября 2023, 17:59
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подрыв газопроводов «Северный поток» является актом государственного терроризма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20.

    «Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества – используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский след в подрыве «Северных потоков» проявляется все чаще.

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    22 ноября 2023, 14:35
    Путин заявил о появлении в России рекордного количества отечественных брендов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин заявил, что в стране создано рекордное количество отечественных брендов.

    «За предыдущий, прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов, доля иностранных марок сокращается», – передает ТАСС слова главы страны.

    Президент предложил обсудить «поддержку российских брендов», предоставив слово министру экономического развития Максиму Решетникову.

    Ранее президент призвал поддерживать спрос на отечественную продукцию.

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    22 ноября 2023, 22:55
    Депутат: Внутренний туризм может сказать спасибо западным санкциям

    Депутат Госдумы Школкина назвала факторы, ускорившие развитие внутреннего туризма в России

    Депутат: Внутренний туризм может сказать спасибо западным санкциям
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «В развитии внутреннего туризма мы сейчас видим обратный эффект от того, что Запад пытался достичь, стесняя россиян санкциями. Здесь так и хочется сказать всем западным недоброжелателям «Спасибо!», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Надежда Школкина. В среду президент Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором обсуждались вопросы развития туризма.

    «У россиян в крови любознательность к разного рода познаниям, и путешествие является одной из форм ее удовлетворения. Кроме того, туризм – это хорошая возможность провести время полезно и вместе с близкими людьми», – пояснила Надежда Школкина, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    По ее словам, Россия – это единственная страна, где есть практически все климатические зоны, «необыкновенные природные пейзажи, масса исторических мест и достопримечательностей, и где все говорят на родном языке». «Все это делает нашу страну уникальным кладезем ничем неограниченных путешествий как для россиян, так и для иностранных граждан», – отметила она.

    «Я бы сказала, что отрасль в нашей стране развивается динамично, что стало возможным благодаря высокому спросу на внутренние туристические продукты и своевременным мерам государственной поддержки», – указала депутат. – «Особенно приятно отметить, что на эту отрасль наконец-то стали смотреть серьезно, потому что она способна стать драйвером для развития предпринимательства и регионального потенциала. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря постоянной поддержке президента России, который в последние годы уделяет особое внимание развитию именно внутреннего туризма».

    «Кстати, в развитии внутреннего туризма мы сейчас видим обратный эффект от того, что Запад пытался достичь, стесняя россиян санкциями. Здесь так и хочется сказать всем западным недоброжелателям «Спасибо!». Во-первых, за то, что многие россияне остались дома и сегодня с искренним восхищением, путешествуя по нашей стране, открывают для себя все больше интересных мест. В наших планах увеличить количество турпоездок к 2030 году с 67 млн до 140 млн», – подчеркнула парламентарий.

    «Во-вторых, мы сегодня активно строим туристскую инфраструктуру и собственное производство для ее создания и обслуживания, открываем новые маршруты, расширяем транспортную доступность, реставрируем исторические усадьбы. То есть создаем основу для развития туристического потенциала нашей страны», – пояснила она.

    «В-третьих, интерес иностранных граждан к нашей стране не уменьшается. Я бы даже сказала, что вся эта недружественная западная шумиха только подогревает привлекательность нашей страны. Согласитесь, многим хочется воочию убедиться, как это страна с 17,5 тыс. санкциями стала пятой экономикой мира», – указала собеседница.

    «Кроме того, нельзя не отметить то, как расширяются направления для россиян, желающих открыть для себя Россию с новых сторон. Для этого, кстати, достаточно прийти на выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где представлены все регионы и, благодаря интерактивным технологиям, можно заглянуть в самые дальние и удивительные уголки нашей страны, а после посещения павильона «Почувствуй Россию», где собраны все достижения страны в сфере развития туризма, спланировать свой отпуск для незабываемого путешествия», – напомнила политик.

    «Вообще же в настоящее время нет ни одного региона, который бы остался в стороне от туристической повестки. Идет постоянная работа по формированию новых маршрутов, причем как на региональном, так и на федеральном уровне. Сегодня уже утверждено 44 национальных туристических маршрута, и работа в этом направлении продолжается», – резюмировала депутат Госдумы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин похвалил правительство за развитие отечественного производства, выпускающего товары и технику для туризма, передает ТАСС. «Развитие собственного производства в этой многогранной сфере, безусловно, – обратная сторона, в данном случае – позитивная сторона медали, связанной с тем, чем нас пытались «наградить» санкциями. То, что это (организация производства в РФ) получается у нас и у правительства получается, – это очень здорово», – сказал глава государства на совещании с правительством.

    «Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши», – указал Путин.

    На совещании с докладом также выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В частности, он рассказал о производстве оборудования для канатных дорог, ратраков, систем искусственного оснежения, снегоходной и горно-спасательной техники, экипировки.

    При этом Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.

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    22 ноября 2023, 16:07
    Началось выступление Путина на виртуальном саммите G20

    Песков: Началось выступление Путина на виртуальном саммите G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о начале выступления российского лидера Владимира Путина на онлайн-саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20).

    Отвечая на вопрос, состоялось ли выступление Путина, Песков ответил, что глава государства «выступает сейчас», передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире. Он добавил, что Кремль опубликует выступление российского президента.

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    22 ноября 2023, 20:47
    Эксперт: Российская концепция многополярного мира становится все более популярной

    Политолог Данилин: Речь Путина на G20 показала, что Россия – один из главных игроков на мировой арене

    Эксперт: Российская концепция многополярного мира становится все более популярной
    @ RAJAT GUPTA/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Мы и наши близкие международные партнеры понимают, что решение вопросов глобальной повестки без участия России невозможно. И политика Запада по изоляции России провалилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин на саммите G20 предложил пути выхода из турбулентности в международной экономике.

    «Речь Путина на саммите G20 была наполненной важными смыслами. Она продемонстрировала, что глава российского государства – это ключевая фигура в мировой политике. Таким образом Россия влияет на все мировые процессы», – заметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.

    По его словам, президент дал «жесткие и конкретные оценки» текущему миропорядку, а также прямо высказался по вопросам турбулентности на рынках: финансовых, энергетических и продовольственных. Для России это также значимо, потому что четверть века назад к мнению Москвы мало кто прислушивался, а сегодня Россия играет ведущую роль на мировой арене.

    «Несмотря на все усилия Запада, Россия становится сильнее. Они пытались задушить нас санкциями, изолировать нас, но ничего не вышло. Мы развиваемся за счет нашего коллективизма, нашей общности, понимания общего дела. И российская концепция многополярного мира, который строится на общей выгоде и взаимопонимании, становится все более и более распространенной в мире», – отметил эксперт.

    «Мы и наши близкие международные партнеры понимают, что решение вопросов глобальной повестки без участия России невозможно. И политика Запада по изоляции России провалилась», – пояснил политолог.

    «Кто-то из G20 услышал новые аргументы для улучшения отношений с Россией. Кто-то осознал четкое позиционирование нашей страны. Кто-то услышал российские предложения о мире, в том числе и в Газе. И для кого-то все это стало поводом присоединиться к нашей повестке», – подчеркнул аналитик.

    «Главное, что Россия на G20 вновь подтвердила выполнение взятых из себя международных обязательств. Поэтому президент России, конечно, произвел большое впечатление на всех участников сегодняшнего мероприятия», – резюмировал Данилин.

    Напомним, президент России Владимир Путин на саммите G20 сказал, что в мире происходят процессы кардинальной трансформации: появляются и крепнут новые мощные центры глобального экономического развития, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты. Нарастает турбулентность на рынках. Обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности», – указал он.

    «Кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия. И сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», – напомнил российский лидер.

    «Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Эти действия оправдываются, оправдывались в том числе борьбой с пандемией. И вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители», – детализировал он.

    По его словам, Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы. «Важно перезапустить ВТО в полном объеме, включая ее арбитражную функцию, повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк», – подчеркнул Путин.

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    22 ноября 2023, 14:41
    Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества», – говорится в документе.

    Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду.

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    22 ноября 2023, 15:29
    Путин присоединился к виртуальному саммиту G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Кремля присоединился к онлайн-саммиту лидеров «Большой двадцатки» (G20).

    В ходе мероприятия будет обсуждаться ситуация в мировой экономике и финансах, вопросы климата, проблематика цифровизации, передает ТАСС. Будут также подытожены результаты индийского председательства в этом году.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе выступления затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире. Он добавил, что Кремль опубликует выступление Путина на саммите.

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    22 ноября 2023, 17:08
    Путин высказался за восстановление международного экономического сотрудничества

    Путин: Россия выступает за восстановление международного экономического сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20) заявил, что Москва выступает за возрождение открытого экономического сотрудничества, основанного на принципах Устава ООН.

    «Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее на саммите G20 Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России.

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