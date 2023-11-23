Эксперты: Легитимность выборов в условиях пост-правды продолжает расти

Tекст: Ольга Никитина

С 2020 по 2023 годы группа тех, кто доверяет результатам выборов, увеличилась на 15 процентных пунктов, рассказал руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов в рамках международного форума «Диалог о фейках», организованного АНО «Диалог регионы» в Москве.

По словам социолога, в этом году порядка 61% россиян заявили, что считают выборы легитимными, а 33% склонны сомневаться в честности результатов голосования. Именно группа отрицающих легитимность голосования подвержена воздействию ложной информации, приводятся выводы социолога на сайте НОМ.

«При этом, когда мы спрашиваем у россиян, которые сомневаются в легитимности голосования, сталкивались ли они с опытом негативного отношения к выборам, то о таком опыте говорят единицы. Это говорит о том, что у этих людей сформировалась определенная установка», – пояснил Мамонов. Эксперт также предположил, что критическое мышление, которое сформировалось за последние полтора года в обществе в отношении СВО, не обязательно перенесется на выборную ситуацию 2024 года.

В свою очередь политический обозреватель, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов отметил, что люди относятся к информации эмоционально. На всех этапах предстоящей в 2024 году избирательной кампании, по прогнозу эксперта, ожидаются попытки дискредитации. «Битва за легитимность проходит прямо сейчас. Есть задача транслировать деструктивный месседж», – заявил эксперт, напомнив, что об этом же говорил на встрече с членами избиркомов президент Владимир Путин.

«Необходимо понимать, что задача по дискредитации власти для наших оппонентов является приоритетной, а выборы, являясь кульминационной точкой, будут подвержены массовым атакам», – добавил Асафов. Говоря об использовании цифровых сервисов в рамках избирательного процесса, эксперт напомнил, что именно они будут подвергаться особым претензиям и атакам.

Со своей стороны, член ЦИК России Павел Андреев рассказал, что в 2016 году 8% из 2 тыс. поступивших сообщений о нарушениях подтвердились. А в 2021-м из 5 тыс. сообщений подтвердились лишь 2,7%. «При относительной стабильности, процент фейков неумолимо растет», – отметил член ЦИК, добавив, что при отсутствии реальных нарушений оппоненты просто заполняют информационный поток, занимаются вбросом фейков. «По мере продвижения выборного периода интенсивность фейков будет только нарастать. Но, несмотря на колоссальный ресурс, который вкладывают противники в подрыв доверия к выборам, цифры доверия растут, и явка растет», – заключил он.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, говоря о способах противодействия фейковым новостям в дни голосования, призвал к совершенствованию российской избирательной системы. В частности, он предложил перевести сбор подписей в электронный формат, а также усовершенствовать подачу документов в избирательные комиссии с помощью цифровых сервисов. «Сделайте удобный сервис, и 50% фейков, претензий и недовольств просто исчезнут», – объяснил политтехнолог.