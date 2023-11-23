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Льготы для участников спецоперации предложили уравнять
Рабочая группа по СВО направила президенту новые предложения по уравниванию льгот для участников спецоперации
Рабочая группа по СВО направила президенту новые предложения по уравниванию льгот для участников спецоперации, а также изменений в подходах к реабилитации бойцов и протезированию.
В докладе рабочей группы отражены новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, отмечается в Telegram-канале главы рабочей группы, первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
Предложения в том числе направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО, поскольку анализ поступающих обращений говорит о том, что в этом вопросе пока сохраняется дисбаланс, отметил он.
Группа предлагает распространить на добровольцев ряд льгот, в данный момент положенных только контрактникам: а именно – единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество;
Также предлагается дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать отпуск на работе на период ухода за ними; позволить членам семьи участника СВО оформлять по доверенности регистрацию для него по месту жительства.
Предполагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение, предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди.
«Вместе с Фондом «Защитники Отечества продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования, – отметил Турчак. – Последнее, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг, таких как массаж, физиолечение, лечебная физкультура. Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться».
В этой связи группа предложила поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию, включить в него оказание медпомощи, в том числе реабилитационных услуг.