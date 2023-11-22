Проект «Академия Первых» стартовал в Нижнем Новгороде

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии приняли участие более 100 школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования, церемония открытия прошла в формате театрализованного шоу «Путешествие во вселенной возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель правления Движения Первых Григорий Гуров подчеркнул, что Академия Первых открывает новые возможности и перспективы для саморазвития школьников и студентов СПО. «Каждый подросток в нашей стране от 14 до 17 лет сможет освоить различные общеразвивающие программы. Уже в начале следующего года Первые получат доступ к 10 онлайн-курсам, посвящённым развитию мягких навыков. Кроме того, совместно с ведущими компаниями страны мы представим очные образовательные и профориентационные программы, которые помогут ребятам своими глазами увидеть внутреннюю жизнь предприятий и на время обучения и стать частью профессиональной команды», – рассказал он.

Участие в активностях Академии станет формой поощрения для лучших участников движения. Благодаря проекту Первые смогут принять участие в авторских мастерских от топ-наставников, пройдут онлайн-курсы, где смогут усовершенствовать мягкие навыки и более детально познакомиться с ценностями движения. Кроме того, ребята примут участие в совместных программах с ведущими компаниями России, университетских сменах, а также образовательных треках в рамках крупнейших молодежных событий России.

На церемонии открытия стартовал прием заявок на авторские мастерские, которые пройдут в феврале следующего года. Их проведут известный актер и режиссер Владимир Машков, ректор президентской академии РАНХиГС и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, а также проректор мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

Кроме того, Академия Первых поможет школьникам в профориентации. Вместе с ведущими компаниями страны движение организует очные образовательные программы. Они помогут ребятам своими глазами увидеть внутреннюю жизнь компаний и на время обучения стать частью профессиональной команды. Школьников ждут лекции и мастер-классы руководителей и ведущих сотрудников, экскурсии в офисы и на производство, стажировки в компании с выполнением рабочих задач.

Также участники движения активно принимают участие во всероссийских форумах линейки Росмолодежь.События. В 2024 году в рамках каждого форума Академией Первых будет организован отдельный образовательный трек по наставничеству для разных возрастных групп – «Вдохнови и поддержи».