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    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    18 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    21 комментарий
    22 ноября 2023, 18:17

    День Челябинской области прошел на выставке-форуме «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в рамках Дней регионов на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел день Челябинской области, губернатор Алексей Текслер рассказал о достижениях региона в различных сферах.

    «Сегодня на ВДНХ мы проводим презентацию Челябинской области, хотел бы сказать слова благодарности в первую очередь нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за эту замечательную идею – показать нашу огромную, необъятную и великую страну», – сказал Текслер, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «На выставке-форуме «Россия» в день Челябинской области и на нашем стенде мы хотим разбить многие стереотипы о нашем регионе, а также показать каким он есть и будет. Самая главная ценность для нас – это люди. Мы развиваем Южный Урал, делая жизнь комфортней, чтобы каждый человек хотел жить здесь, любить, создавать семью, рожать детей, получать образование, работать и отдыхать. Челябинская область – замечательный регион», – отметил он.

    В этот же день Текслер встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым и подписал соглашения о сотрудничестве между двумя предприятиями – АО «КОНАР» и АО «Усть-Каменогорский арматурный завод». Кроме того, он поведал о главных инфраструктурных проектах области, в частности, Челябинском метротраме, который будет интегрирован в существующую трамвайную сеть. Строительство первой линии планируется завершить в 2026 году.

    На дне Челябинской области рассказали о реконструкции аэропорта «Игорь Курчатов» в Челябинске и аэропорта в Магнитогорске в рамках реализации поручений президента, а также «Арктическом автобусе», разработанном на легендарном заводе «Урал» в Миассе совместно с ЮУрГУ и московской Бауманкой. Он предназначен для перевозки людей в труднодоступных районах Крайнего Севера, там, где не может пройти другая техника.

    Также на стенде представили один из ключевых проектов Челябинской области – Межуниверситетский кампус международного уровня. Шесть ведущих вузов региона объединятся в одном кампусе: Челябинский и Южно-Уральский госуниверситеты, аграрный и медицинский, а также Магнитогорский технический университет им. Г.И. Носова и Международный Институт Дизайна и Сервиса. Завершить строительство кампуса планируется к концу 2025 года.

    Гости дня Челябинской области приняли участие в обширной образовательной, культурной и спортивной программе. Так, среди знаковых мероприятий – презентация медалей, которые будут вручать призерам II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта и демонстрация лучших практик учреждений соцзащиты региона, показ-перформанс этнокостюмов по мотивам уральских сказов и народных промыслов и мастер-классы по приготовлению южноуральских блюд с дегустацией. Кульминационной точкой Дня Челябинской области стало шоу барабанщиков The Noize, которые выступали на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

    21 ноября 2023, 21:57
    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами

    Посольство РФ направило Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного российского танка

    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами
    @ JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного российского танка Т-72, сообщили в дипмиссии.

    В посольстве подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России, а «бездействие и потворство финских властей ее проведению» считают ведущими к «дальнейшей деградации» отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Между тем, жители Хельсинки, возмущенные этой акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.

    В субботу проукраинские общественные организации Финляндии при содействии властей Хельсинки организовали на площади напротив финского парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72.

    Напомним, в феврале 2023 года сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Жители столицы Германии стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими. Причем делали это не только проживавшие в Берлине русские (почтившие память экипажа танка, погибшего от рук украинских военных), но и простые немцы, для которых танк стал способом высказать все, что они думают в отношении киевского режима. Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы, принесенные к танку.

    Позже в Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России – в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. В результате эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка.

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    21 ноября 2023, 22:56
    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР

    В результате украинского обстрела населенного пункта Кумачово в ДНР погибла актриса и режиссер Полина Меньших

    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР
    @ vk.com/portalmus

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины в воскресенье обстреляли населенный пункт Кумачово в ДНР, в результате обстрела погибла актриса и театральный режиссер Полина Меньших, сообщили в оперативных службах.

    Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в Telegram, что обстрел велся с украинских позиций у Елизаветовки из РСЗО HIMARS. Ракеты М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная) по Кумачово выпустила 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ, которой командует полковник Дмитрий Храпач.

    Петербургский театр-студия «Портал», где Меньших поставила один из мюзиклов, сообщил, что актриса «погибла… на выступлении в Донбассе в результате обстрела», передает РИА «Новости».

    Полина Меньших – хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis (2001–2016), передает ТАСС.

    Напомним, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России.

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    21 ноября 2023, 21:19
    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы

    Бах заявил, что преждевременно говорить о санкциях за участие в Играх дружбы

    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Проведение Игр дружбы в 2024 году в России является гипотетическим, поэтому рано говорить о последствиях для тех, кто будет участвовать в этих соревнованиях, заявил глава МОК Томас Бах.

    Он сообщил, что слышал от российского президента и правительства о планах провести Игры. Но пока ничего не решено и преждевременно говорить о последствиях, отметил Бах, передает ТАСС.

    Глава МОК добавил, что все вопросы пока остаются открытыми.

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

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    22 ноября 2023, 00:47
    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО

    Bloomberg назвало Рютте самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО

    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО
    @ Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО среди стран альянса стал и.о. главы правительства Нидерландов Марк Рютте, сообщили источники.

    Как указывает Bloomberg, большинство входящих в НАТО государств уже согласились с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека должен заменить именно Рютте, передает ТАСС.

    Напомним, сам Рютте выражал интерес к высшим должностям в НАТО. Немецкий политолог Александр Рар указывал, что «желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много».

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    21 ноября 2023, 20:51
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская гимнастка Влада Никольченко в соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и поляков.

    Она опубликовала пост, в котором написала: «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего – живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт». Как сообщает «Газета.RU», в Варшаве спортсменка проводила мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

    Коментарии (31)
    22 ноября 2023, 03:18
    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники

    Полиция надела наручники на вернувшегося из Армении певца Шарлота в аэропорту в Петербурге

    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники
    @ Comedy Club/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Певец Шарлот, который в Армении сжег российский паспорт, вернулся в Россию, полиция в аэропорту в Санкт-Петербурге надела на него наручники, следует из опубликованных в Сети видеозаписей.

    На опубликованных кадрах, снятых в аэропорту Пулково, правоохранители уводят Шарлота в наручниках, передает РЕН ТВ.

    На данный момент процессуальный статус певца неизвестен, пишут «Аргументы и факты».

    Напомним, Шарлот рассказал, что создал новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России. Он просил у фанатов деньги на билеты в Россию.

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    21 ноября 2023, 23:05
    Эксперт объяснил провал искусственного интеллекта в медицине

    Эксперт Кузнецов: В медицинском искусственном интеллекте нет интеллекта

    Эксперт объяснил провал искусственного интеллекта в медицине
    @ Alexander Limbach/ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Провалы искусственного интеллекта в медицине происходят потому, что это вовсе не интеллект, а схожий с системой распознавания лиц алгоритм, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Глеб Кузнецов, комментируя приостановку Росздравнадзором медицинской интеллектуальной системы Botkin.AI.

    СМИ сообщают, что Росздравнадзор впервые приостановил использование медицинской системы с применением искусственного интеллекта – системы анализов Botkin.AI, которая должна была помочь врачам находить патологии на снимках томографии. Отмечается, что данное решение принято в связи с «угрозой причинения вреда жизни и здоровью».

    «Botkin.AI – очень расхваленная, распиаренная история. Так что для меня неудивительно, что приостановлено его использование. У нас это первый, но далеко не последний случай, когда проект в области медицинского ИИ провалится. В мире уже приостановлено использование огромного количества так называемых алгоритмов. Списаны миллиарды долларов инвесторов, которые вкладывались в эти самые алгоритмы, но пока ИИ в здравоохранении толком не взлетает нигде», – говорит Кузнецов.

    Он объясняет, что провалы данных систем в медицине происходят потому, что на самом деле это никакой не ИИ: «Современный медицинский искусственный интеллект – это «искусственный», но не интеллект вовсе. Эти алгоритмы напоминают скорее систему распознавания лиц. Соответственно, они не «думают», не анализируют, а лишь сопоставляют данные пациентов с загруженной в них базой. И на основе этого сопоставления делают выводы».

    В пример собеседник приводит типовой алгоритм, который, как заявлялось, способен выявлять коронавирус по КТ. Для определения диагноза COVID-19 были загружены тысячи снимков KT, на которых врачами было подтверждено данное заболевание. И если снимок пациента на 70% и выше походит на загруженные, то человеку ставится положительный диагноз. Однако если на снимке пациента есть какие-то отклонения от нормы, погрешности (которые, например, появляются из-за использования разного оборудования или индивидуальных особенностей пациента – врожденных или приобретенных), то точность сопоставления начинает падать. Подобная проблема встречается и при определении алгоритмами онкологических болезней, инсульта, инфаркта и других диагнозов.

    У распознавания «по аналогии» есть набор всем известных проблем, поясняет эксперт. Иногда не всегда то, что распознается как болезнь, является болезнью – это «ложноположительный результат». В других случаях наоборот: система это не распознает как болезнь, хотя болезнь есть – это «ложноотрицательный результат». Кроме того, бывает, что медицинская информация не поддается в полной мере алгоритмическому анализу – это так называемые эксквизитные случаи, специфика пациента, орфанные болезни и так далее.

    «Точности алгоритмов недостаточно, потому что никакие уникальные случаи они в расчет не принимают просто по принципам их функционирования на настоящем этапе развития технологии. Возможно, следующие поколения алгоритмов будут избавлены от этих проблем, но пока надежды на медицинский ИИ, как диагностический философский камень – очевидный самообман», – заключил Кузнецов.

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    22 ноября 2023, 10:15
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за разногласий внутри Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

    Некоторые члены блока, включая Германию, не смогли прийти к единому мнению по поводу условий выделения средств. Страны пытаются договориться о выделении 5 млрд евро в 2024 году и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киева, передает ТАСС.

    Также другой источник сообщил, что различные проекты по поддержке Украины блокирует Венгрия, которая требует сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

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    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

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    22 ноября 2023, 08:36
    Бывшие украинские военные стали сражаться против ВСУ

    Группа батальона им. Хмельницкого из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая группа формирования «Каскад», которое состоит из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, выехала на боевое задание, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

    Кирик сообщил РИА «Новости», что его подразделение выезжает следом. «Встретимся на фронте с ними», – добавил он, отметив, что настроение в «Каскаде» боевое. Он отметил, что бывшие украинские пленные сделали свой выбор в пользу правильной стороны.

    Боец также рассказал, что за девять месяцев службы на Украине он не проходил практически никакой боевой подготовки.

    В феврале сообщалось, что в ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в который вошли украинские военнопленные.

    Коментарии (15)
    22 ноября 2023, 08:59
    ВКС России передали новую партию бомбардировщиков Су-34
    ВКС России передали новую партию бомбардировщиков Су-34
    @ пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новосибирский авиазавод им. Чкалова передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Су-34 переданы в рамках исполнения гособоронзаказа, сообщает RT.

    Истребители прошли несколько наземных и летных испытаний.

    Ранее военные аналитики отметили качественный рост возможностей российских БПЛА.

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    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

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    21 ноября 2023, 21:41
    Киркоров признался, что жалеет о скандале с «розовой кофточкой»
    Киркоров признался, что жалеет о скандале с «розовой кофточкой»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский певец Филипп Киркоров признался, что хотел бы вернуться в прошлое и избежать известного скандала с ростовской журналисткой Ириной Ароян, которую он оскорбил в ходе пресс-конференции.

    «Хочется вернуться в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на розовую кофточку и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом», – сказал артист, передает Lenta.Ru.

    Громкий скандал вокруг Киркорова и Ароян произошел в 2004 году. На пресс-конференции журналистка спросила артиста об обилии ремейков известных песен в его репертуаре, чем разозлила Киркорова. В порыве злости певец, не стесняясь в выражениях, заявил, что его раздражает розовая кофточка Ароян, ее грудь и микрофон. «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон», «встала и ушла отсюда!», – эти высказывания Киркорова вскоре стали афоризмами и разошлись на мемы.

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    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

    Коментарии (4)
    22 ноября 2023, 10:07
    Зеленский посоветовал США не ждать «волшебства» от ВСУ

    Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева

    Зеленский посоветовал США не ждать «волшебства» от ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом»; вооруженным силам Украины «трудно оставаться сильными», признал он.

    Зеленский в интервью Fox News сказал, что ВСУ нужно «больше успешных результатов на поле боя». Он согласился со словами о том, что отсутствие прогресса в ходе «контрнаступа» является признаком того, что все «идет не по плану».

    В то же время президент Украины заявил, что события в его стране – «это не кино». «Не может быть волшебства каждый день», – приводит его слова ТАСС.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники.

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    Российскую экономику вытянул несырьевой бизнес

    Бюджет в этом году получит на целых 4 трлн рублей налоговых поступлений больше. И произойдет это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом. Именно несырьевой сектор смог поддержать российскую экономику в этот непростой для нефтяников год. Как это удалось? Подробности

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    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

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    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

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    В деле предателя Беленко КГБ упустил самое главное

    В Соединенных Штатах в 76-летнем возрасте умер бывший советский летчик Виктор Беленко. 6 сентября 1976 года он угнал в Японию новейший на тот момент перехватчик МиГ-25, затем сотрудничал с ЦРУ и все эти годы жил в США. По каким мотивам этот человек пошел на предательство и почему его поступок не смогли предотвратить спецслужбы СССР? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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