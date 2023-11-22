День Челябинской области прошел на выставке-форуме «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня на ВДНХ мы проводим презентацию Челябинской области, хотел бы сказать слова благодарности в первую очередь нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за эту замечательную идею – показать нашу огромную, необъятную и великую страну», – сказал Текслер, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«На выставке-форуме «Россия» в день Челябинской области и на нашем стенде мы хотим разбить многие стереотипы о нашем регионе, а также показать каким он есть и будет. Самая главная ценность для нас – это люди. Мы развиваем Южный Урал, делая жизнь комфортней, чтобы каждый человек хотел жить здесь, любить, создавать семью, рожать детей, получать образование, работать и отдыхать. Челябинская область – замечательный регион», – отметил он.

В этот же день Текслер встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым и подписал соглашения о сотрудничестве между двумя предприятиями – АО «КОНАР» и АО «Усть-Каменогорский арматурный завод». Кроме того, он поведал о главных инфраструктурных проектах области, в частности, Челябинском метротраме, который будет интегрирован в существующую трамвайную сеть. Строительство первой линии планируется завершить в 2026 году.

На дне Челябинской области рассказали о реконструкции аэропорта «Игорь Курчатов» в Челябинске и аэропорта в Магнитогорске в рамках реализации поручений президента, а также «Арктическом автобусе», разработанном на легендарном заводе «Урал» в Миассе совместно с ЮУрГУ и московской Бауманкой. Он предназначен для перевозки людей в труднодоступных районах Крайнего Севера, там, где не может пройти другая техника.

Также на стенде представили один из ключевых проектов Челябинской области – Межуниверситетский кампус международного уровня. Шесть ведущих вузов региона объединятся в одном кампусе: Челябинский и Южно-Уральский госуниверситеты, аграрный и медицинский, а также Магнитогорский технический университет им. Г.И. Носова и Международный Институт Дизайна и Сервиса. Завершить строительство кампуса планируется к концу 2025 года.

Гости дня Челябинской области приняли участие в обширной образовательной, культурной и спортивной программе. Так, среди знаковых мероприятий – презентация медалей, которые будут вручать призерам II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта и демонстрация лучших практик учреждений соцзащиты региона, показ-перформанс этнокостюмов по мотивам уральских сказов и народных промыслов и мастер-классы по приготовлению южноуральских блюд с дегустацией. Кульминационной точкой Дня Челябинской области стало шоу барабанщиков The Noize, которые выступали на Чемпионате мира по футболу в Катаре.