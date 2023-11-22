Юристы объяснили, когда выгоднее продлить январские каникулы

Юристы Кофанов и Бохолдина назвали лучшие для отпуска даты в 2024 году

Tекст: Татьяна Косолапова

«В отпуск выгоднее всего ходить в те месяцы, когда больше рабочих дней. Это связано с очень простой математикой. Отпуск оплачивается по среднему дневному заработку, который рассчитывается по календарным дням, а не по рабочим. Стоимость такого дня меньше, чем стоимость рабочего дня», – говорит юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.



В январе 2024 года, продолжает собеседник, будет 17 рабочих дней, а в июле – 23 рабочих дня. И если человек в январе возьмет отпуск с 9 по 21 января, то он получит всего лишь отпускные за 13 дней и зарплату за оставшиеся восемь рабочих дней. А если бы человек работал в январе, то он бы получил свой оклад полностью, несмотря на праздники и выходные.

Поэтому выгодно брать отпуск, например, в июле, где нет праздников и много рабочих дней. «Согласно производственному календарю на следующий год, больше всего рабочих дней будет в июле и октябре – 23 дня. Также много рабочих дней будет в апреле, августе и декабре – 22 дня. Это самые оптимальные месяцы для отпуска, ведь там нет праздников», – подчеркивает специалист.

Однако, если человек все-таки хочет себе продлить именно новогодние каникулы, то отпуск следует назначать на декабрь, прямо перед новогодними праздниками, а не после 8 января, рассказывает юрист по трудовому праву и блогер Татьяна Бохолдина.

«Рабочий день в самом коротком месяце – январе – самый «дорогой». При окладной системе оплаты труда за полный отработанный месяц работнику начисляется оклад, а по табель-календарю этот месяц очень короткий, и каждый день стоит «дороже» дня работы в других месяцах. Поэтому продлять новогодний отпуск лучше в декабре, где 168 рабочих часов, а не в январе, где их всего лишь 136», – советует эксперт.

Самыми лучшими месяцами для отпуска она назвала июль и октябрь, где будет 184 рабочих часа, а также август – в нем в предстоящем году будет 176 часов. «Если рассматривать поход в отпуск только с финансовой точки зрения, то нужно стараться, чтобы весь отпуск пришелся на июль и октябрь. Но, конечно же, не только деньгами мы меряем счастье, и можно пойти в отпуск для своего собственного удовольствия», – заключила собеседница.



Эксперты отмечают также, что невыгодно брать для отпуска только рабочие дни – они оплачиваются по среднему дневному заработку, который ниже стоимости рабочего дня. Поэтому всегда выгоднее приплюсовать к отпуску выходные – они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но за них платят отпускные. Невыгодно ходить в отпуск и после повышения зарплаты – отпускные будут рассчитываться по предыдущему доходу.



Ну и в мае, кстати, ходить в отпуск может быть выгодно, несмотря на большое количество праздников – для этого надо захватить все праздники и рабочие дни между праздниками. А вот поход в отпуск во второй половине мая будет уже чувствителен для кошелька.

