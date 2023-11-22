  • Новость часаКанцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе
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    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ
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    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
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    КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника
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    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    8 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    26 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    27 комментариев
    22 ноября 2023, 05:54

    Европарламент согласился открыть офис на Украине

    В ответ на просьбу Зеленского Европарламент согласился открыть офис на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Европарламент одобрил решение открыть офис на Украине, чтобы усилить поддержку Верховной рады, сообщили СМИ.

    Зеленский в марте попросил главу Европарламента Роберту Метсолу открыть представительство на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    В соответствующем документе сообщается, что офис ЕП позволит его комитетам получать информацию «о текущих вопросах и процессах» как на Украине, так и в «странах Восточного партнерства», передает ТАСС.

    Напомним, во вторник с необъявленным визитом в Киев в десятую годовщину Евромайдана прибыл глава Евросовета Шарль Мишель.

    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

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    21 ноября 2023, 17:40
    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России

    Историк Гаспарян: Россия не является правопреемницей Российской империи, чтобы возвращать золотой запас Румынии

    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не является правопреемницей Российской империи, и с этим долгое время были согласны даже западные страны. Если Румыния хочет, она может попытаться обратиться напрямую к потомкам царской семьи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Армен Гаспарян. Ранее в нацбанке Румынии потребовали возвращения золотого запаса страны, эвакуированного в 1916-1917 годах в Россию и конфискованного впоследствии СССР.

    «В своем стремлении раздобыть легких денег Румыния забыла об одном важном нюансе: Россия не является правопреемницей Российской империи. Но Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», – сыронизировал историк Армен Гаспарян.

    «Интересно, что и сами западные государства не считают современную Россию наследницей империи. Еще в XX веке они отказались выдавать нам деньги белых иммигрантов, поскольку не проводили прямую параллель между Советским Союзом и предыдущими государственными формированиями, находившимися на территории страны», – подчеркивает собеседник.

    «Однако им не привыкать менять свое отношение к тому или иному вопросу в зависимости от собственных потребностей. Скорее всего, Бухарест попросту осознал тенденцию по взысканию исторических долгов с соседних государств, которая была запущена Польшей. Сейчас многие восточноевропейские страны пытаются таким образом заработать», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, данные действия хорошо укладываются в парадигму попыток Вашингтона и Брюсселя найти способ выкрасть деньги из замороженных российских активов. Они подыщут якобы причину исторического долга России, а когда Москва откажется по нему платить, просто заберут то, что было арестовано», – полагает он.

    «Тем не менее доказать обоснованность данных взысканий будет непросто. Не думаю, что у Румынии получится разыграть столь сложную комбинацию. К слову, у России тоже есть очень много вещей, которые можно было бы припомнить восточноевропейским государствам, однако заниматься пустым историческим копанием мы не намерены», – резюмирует Гаспарян.

    Ранее стало известно, что нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. По озвученным данным, запас содержал около 93,4 тонн золота.

    В него же входили драгоценности королевы Марии, ценности румынского сбербанка, предметы культа и архивы. Как заявил управляющий НБР Мугур Исэреску, проблема эвакуированного в Москву капитала до сих пор незнакома многим иностранным державам и даже лидерам Европы. Он заметил, что в настоящее время нет ни научных, ни художественных материалов, посвященных данной проблеме.

    Между тем проблема тянется уже довольно давно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

    Коментарии (6)
    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    21 ноября 2023, 18:14
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы покушениях на его жизнь – это «дешевая бравада», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом», – написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о Зеленском, который в интервью британскому таблоиду The Sun заявил «о пяти-шести» покушениях на себя.

    «Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают», – отметил Медведев. По его словам, вся эта дешевая бравада навевает одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости.

    «Мысли ведь иногда материальны…» – пишет зампред Совбеза России.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь.

    Коментарии (33)
    21 ноября 2023, 12:29
    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр предупредил, что Киев ждет изматывающая борьба, сообщило украинское издание «Страна».

    «В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.

    «Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.

    «Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.

    Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.

    Коментарии (45)
    21 ноября 2023, 11:12
    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов

    FT: ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе против дипломатов России

    ЕС задумался о санкциях против российских дипломатов
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Европейского союза обсуждают возможность введения ограничений для российских дипломатов на передвижения в границах содружества, сообщили британские СМИ.

    С соответствующей инициативой выступила Чехия в рамках 12-го пакета антироссийских санкций, пишет газета Financial Times, добавляя, что этот пакет ограничений странам ЕС еще предстоит одобрить.

    Чехия мотивировала свое предложение тем, что под видом российских дипломатов по странам ЕС якобы перемещаются разведчики. Прага требует, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, позволяющие путешествовать только внутри страны пребывания. При этом остальная часть Шенгенской зоны будет для них закрыта, передает ТАСС.

    Кроме того, Прага настаивает, чтобы у российских дипломатов в ЕС принимали только биометрические паспорта. В Чехии утверждают, что такие документы «сложнее подделать».

    Издание добавляет, что обсуждение находится на ранней стадии.

    Напомним, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает также меры против ядерного топлива для АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, кто выиграет от введения таких мер.

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    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

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    21 ноября 2023, 20:51
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская гимнастка Влада Никольченко в соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и поляков.

    Она опубликовала пост, в котором написала: «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего – живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт». Как сообщает «Газета.RU», в Варшаве спортсменка проводила мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

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    21 ноября 2023, 12:14
    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Политолог Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену
    @ Andreas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Министр оборон ФРГ Борис Писториус, как и его американский коллега Ллойд Остин, приезжают на Украину, чтобы предотвратить хаос, который может вызвать грызню внутри руководства страны. Также они рассматривают варианты замены Владимира Зеленского, если тот выйдет из-под контроля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом.

    «Западные политики посещают Украину с двумя целями. Во-первых, им надо предотвратить внутреннюю грызню внутри местных элит. Хаос во власти, который может перекинуться на армию, европейцам и американцам сейчас не нужен. Во-вторых, они приезжают на «смотрины». Проверяют, действительно ли Залужный способен заменить Зеленского в случае необходимости», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Если Зеленский «потеряет берега» и начнет активно демонстрировать свои амбиции, то его уберут. Он должен идти в русле политики, указанной Западом. Залужный подходит в качестве кандидата на замену. Главком ВСУ удобен для американцев и европейцев, но не для Украины. Генерал – это ястреб, который продолжит боевые действия, что приведет страну к еще большей трагедии», – отмечает собеседник.

    «Зеленский был бы рад избавиться от Залужного, впрочем, как и от Буданова, но, видимо, пока не может этого сделать. Если бы такая возможность была, он бы ею уже воспользовался. За начальником ГУР стоит разведка, за главкомом ВСУ – армия. Однако если Зеленский реально почует опасность, то все-таки попробует устранить конкурентов», – резюмировал Скачко.

    Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев во вторник утром. Заранее о визите не сообщалось. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, у политика запланированы встречи с Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что военный, который решает пойти в политику, не должен «заниматься войной». По его словам, в таком случае представитель вооруженных сил будет вести себя на передовой «как политик, а не как военный», что является «большой ошибкой», передает The Sun.

    «При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, существует понятие иерархии», – отметил Зеленский. Он полагает, что украинские военные пошли в политику после Евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация уничтожена».

    Накануне министр обороны США Ллойд Остин также посетил Киев. В заявлении министерства говорится, что визит главы Пентагона призван «укрепить решительную поддержку США борьбы Украины за свободу». На встрече обсуждалось «обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы», так и для будущего.

    На прошлой неделе Киев посетил новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Он заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку так долго, как это будет нужно.

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    21 ноября 2023, 12:40
    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии

    Политолог Трухачев: Демонстративной русофобией Чехия пытается укрепить свои позиции в ЕС

    Политолог: Чехия становится локомотивом европейской русофобии
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью сильнейшей антироссийской риторики Чехия пытается усилить собственные позиции в ЕС. Данная тактика прекрасно работает в текущих реалиях, однако не все государства союза готовы поддержать напор Праги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС.

    «Вероятность того, что в ЕС поддержат инициативу Чехии, невелика. Скорее всего, европейские дипломаты побоятся зеркальных ограничений со стороны Москвы. Получить запрет на передвижение по территории РФ никто не хочет. Однако Брюссель может предложить Праге компромисс. Например, усилить меры контроля над сотрудниками российских посольств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Разумеется, данные меры не соответствуют каким-либо нормам ведения международной политики. Запад просто отменил все правила дипломатии. Вашингтон напористо пытается диктовать всему миру, что считать уместным, а что нет. И в этом плане Чехия выглядит вполне уместно», – отмечает он.

    «Это не последняя страна в ЕС, у нее тоже имеются свои геополитические амбиции. Долгое время Прага пыталась играть роль моста между Восточной и Западной Европой. Однако конъюнктура изменилась. Вкладывать политический капитал в русофобию стало в разы выгоднее», – считает политолог.

    «Поэтому Чехия и переформатировала свое поведение на международной арене. Теперь эта страна отчаянно борется за полное уничтожение связей с Москвой. И надо признать, что Прага за короткий промежуток времени сумела серьезно утвердиться в ЕС. Теперь она является почетным обладателем звания «локомотив русофобии», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же с помощью столь резких заявлений Чехия пытается выторговать себе более выгодные условия по другим вопросам внутренней политики Евросоюза. Так, долгое время Прагу корили за нежелание принимать ближневосточных мигрантов. Сейчас же происходит своеобразный торг: страна как бы просит закрыть глаза на некоторые «грешки» в обмен на усиленную конфронтацию с Россией», – резюмирует Трухачев.

    Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в границах ЕС. Об этом сообщает издание Financial Times. Подчеркивается, что инициатива Праги была высказана в рамках обсуждения 12-го пакета санкций в отношении Москвы. При этом организации еще предстоит согласовать полный перечень новых запретов.

    Свое предложение Чехия мотивировала тем, что якобы по территории ЕС под видом дипломатов зачастую перемещаются российские разведчики. В связи с этим Прага настаивает на получении представителями РФ визы и вида на жительства только внутри одной страны пребывания. Таким образом, путь в остальную часть Шенгенской зоны российским дипломатам будет закрыт.

    Кроме того, подчеркивается, что сотрудникам МИД РФ в дальнейшем при поездке в ЕС необходимо использовать исключительно биометрические паспорта, поскольку их «сложнее подделать». В настоящий момент обсуждение данного решения находится на начальной стадии.

    Это не первый случай проведения Прагой русофобской политики. Так, в ноябре Чехия внесла в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Данной организации принадлежит большое число объектов недвижимости, которые находятся в собственности Москвы. Таким образом, любые коммерческие операции, проведенные этим ведомством на территории европейской страны, считаются недействительными.

    Фактически Чехия заморозила все имущество, принадлежащее предприятию. Речь идет о недвижимости, расположенной преимущественно в Праге и Карловых Варах. Однако принятое государством решение не будет распространяться на объекты, собственником которых является посольство РФ. Часть имущества «Госзагрансобственность» уже опломбировано властями государства.

    Коментарии (8)
    21 ноября 2023, 14:27
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу отметил также, что многие украинские боевики, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, принимают решение о сдаче в плен.

    При этом глава Минобороны, слова которого приводятся в Telegram-канале военного ведомства, подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в сложнейших условиях, выполняют задачи эффективно.

    «Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», – добавил Шойгу.

    В конце октября Шойгу сообщал, что вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов.

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    21 ноября 2023, 18:22
    Германия решила поставить Украине четыре системы ПВО IRIS-T SLM

    Писториус: Германия выделит Украине новый пакет помощи на 1,3 млрд евро

    Германия решила поставить Украине четыре системы ПВО IRIS-T SLM
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым сообщил о планах предоставить новый пакет военной помощи Киеву на сумму 1,3 млрд евро.

    В новый пакет помощи включены в том числе четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды, сообщил телеканал n-tv, передает ТАСС.

    Таким образом, в общей сложности Берлин пообещал Киеву 12 таких установок, три из которых уже переданы. Планируется, что в следующем году Украина получит вторую партию IRIS-T SLM в количестве четырех штук, а новую, третью партию – в 2025 году.

    Ранее стало известно о планах Германии удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

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    21 ноября 2023, 14:15
    В МИД пообещали определить форму суда над украинскими военнослужащими

    Мирошник: Форму суда над украинскими военнослужащими будет определена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    На сегодня вынесено более 100 вердиктов судами Донецкой, Луганской народных республик в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения, передает ТАСС.

    По словам Мирошника, в конечном итоге будет проведение некоего специального суда, сейчас его форма определяется политиками. На этом суде ответственность непременно понесут политические лидеры Украины, ответственные за проведение террора, нарушение международного гуманитарного права, уточнил дипломат.

    МИД России и ряд других ведомств обсуждают создание структуры, которая бы документировала преступления ВСУ и киевского режима.

    Мирошник отметил крайнюю необходимость такой структуры на территории России. Она, по его словам, должна активно действовать вдоль линии боевого соприкосновения.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла практический смысл многолетних расследований преступлений украинских террористов.

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    21 ноября 2023, 08:28
    Посол Антонов назвал поставки американского оружия Украине «продлением агонии»

    Посол Антонов назвал новую помощь Пентагона «успокоительной пилюлей» для режима Зеленского

    Посол Антонов назвал поставки американского оружия Украине «продлением агонии»
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Объявление американской стороной об очередной оружейной поставке киевскому режиму является «успокоительной пилюлей» для Владимира Зеленского от заокеанских «благодетелей», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, заявил, что положение ВСУ на фронте и режима Зеленского оказались на грани полного коллапса.

    Дипломат обратил внимание на то, что «смертоносный подарок» США анонсировали в десятилетнюю годовщину Евромайдана. «Трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они все еще «в игре» и ставки на них продолжают делаться», – говорится в заявлении Антонова. При этом американцы не берут в расчет то, что из-за этих поставок прольется кровь тысяч людей, добавил дипломат.

    Он подчеркнул, что получение прибыли от «проекта Украина» является ключевым для ВПК США.

    Победить Россию на поле боя невозможно, и западные страны должны это уяснить, указал глава дипмиссии. «Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство – продление агонии обанкротившегося киевского режима», – заключил Антонов.

    Пентагон ранее объявил о выделении киевскому режиму дополнительного пакета военной помощи на сумму 100 млн долларов.

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    21 ноября 2023, 06:28
    Перевозчики зерна с Украины спровоцировали кризис на границе Молдавии и Румынии

    Таможенные посты на границе Молдавии и Румынии оказались заблокированы из-за украинских перевозчиков зерна

    Перевозчики зерна с Украины спровоцировали кризис на границе Молдавии и Румынии
    @ Julie Eggers/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Так как румынская таможня не справляется с потоком грузовиков с зерном, прибывающих с Украины, молдавские фермеры не могут попасть в Румынию со своим урожаем, сообщают румынские СМИ.

    Как пишет g4media.ro, у речного порта Джурджулешты образовались «огромные очереди из грузовиков», ждать приходится «до семи дней». В результате оказались «заблокированы грузы молдавских фермеров», которые везут «урожай подсолнечника», передает РИА «Новости».

    Портал поясняет, что тем же «маршрутом пользуются украинские перевозчики зерна» и «румынская таможня не справляется с потоком украинских грузовиков». Из-за этого «большая часть ожидания приходится на молдавской стороне». Украинский водитель рассказал, что за четыре дня смог проехать только 600 м.

    Сотрудница по связям с общественностью миссии ЕС по приграничной помощи Майлин Аасмяэ сообщила, что подобные проблемы наблюдаются с сентября. По ее словам, время ожидания выросло «с 137 до 269 часов». Аасмяэ признала, что «это беспрецедентный случай для пограничного пункта пропуска Джурджулешты».

    «Только в октябре 1307 груженых грузовиков пересекли молдавско-украинскую границу через Рени-Джурджулешты», – сказала Аасмяэ, подчеркнув, что «конца кризису не видно».

    Напомним, аграрии в Молдавии, как и в других странах Европы, недовольны ввозом зерновых с Украины на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам. Когда Молдавия собралась ввести ограничения на импорт с Украины, Киев пригрозил «запретом всего импорта из Молдавии» и Кишинев отказался от такого шага.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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