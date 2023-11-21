Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев в годовщину Евромайдана

Tекст: Ольга Никитина

«Рад вернуться в Киев [и оказаться] среди друзей», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.

Мишель опубликовал фотографию с вокзала, где он пожимает руку послу Евросоюза на Украине Катарине Матерновой.

Ранее во вторник в украинскую столицу прибыли глава Минобороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду.

В администрации главы Молдавии сообщили, что Санду в ходе визита на Украину обсудит с Мишелем дальнейшую интеграцию Кишинева и Киева в Европейский союз. В частности, планируется затронуть вопросы региональной безопасности и поддержки реформ в Молдавии со стороны Евросоюза.

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В Кремле отмечали, что украинский Майдан, начавшийся ровно десять лет назад, на самом деле являлся силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.



