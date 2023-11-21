С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.3 комментария
Глава Евросовета прибыл в Киев в годовщину Евромайдана
Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев в годовщину Евромайдана
Глава Евросовета Шарль Мишель во вторник прибыл с необъявленным визитом в Киев в десятую годовщину Евромайдана.
«Рад вернуться в Киев [и оказаться] среди друзей», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Мишель опубликовал фотографию с вокзала, где он пожимает руку послу Евросоюза на Украине Катарине Матерновой.
Ранее во вторник в украинскую столицу прибыли глава Минобороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду.
В администрации главы Молдавии сообщили, что Санду в ходе визита на Украину обсудит с Мишелем дальнейшую интеграцию Кишинева и Киева в Европейский союз. В частности, планируется затронуть вопросы региональной безопасности и поддержки реформ в Молдавии со стороны Евросоюза.
В Кремле отмечали, что украинский Майдан, начавшийся ровно десять лет назад, на самом деле являлся силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.