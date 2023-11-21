Президент Молдавии прибыла на Украину

Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

Минобороны: Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что также нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ под Васюковкой и Курдюмовкой (ДНР).

На данном направлении ВСУ в общей сложности потеряли более 130 военных убитыми и ранеными, две БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой (ДНР). Украинские националисты потеряли до 70 военных, БМП и два автомобиля.

На Купянском направлении группировка «Запад» отразила три атаки штурмовых групп 30-й мехбригады ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Куриловки, Подолой, Тимковки и Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три авто и САУ 2С1 «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й мехбригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка (ДНР). Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих и два автомобиля.

На Запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области, уничтожив до 20 украинских националистов и два авто.

На Херсонском направлении, по данным Минобороны, в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.

Также сообщается, что в результате действий авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах. Так, пять украинских беспилотников сбиты в районах н. п. Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески (ДНР), также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9 тыс. 45 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 тыс. 489 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин РСЗО, 7 тыс. 138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 422 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщало, что российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек.