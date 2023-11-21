С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.12 комментариев
Азаров: США самолетами завозили деньги для Майдана в Киеве
События на площади Независимости в Киеве, которые начались ровно десять лет назад, в ноябре 2013 года, руководились американцами, заявил газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Так, недавно наш бывший нардеп Олег Царев напомнил, что в тот момент пришел запрос от посольства США о скором прибытии на Украину дипломатической почты. Они написали: «Просим разрешить посадку двух военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules», – сказал Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД.
Экс-премьер Украины пересказал свой разговор с тогдашним президентом страны Виктором Януковичем. «Я сразу сказал Януковичу: «Слушай, ну какая дипломатическая почта на двух самолетах Hercules? Это странно по меньшей мере. Почему мы должны разрешать?» В итоге встречала эти Hercules посольская машина с флажком США. Судя по всему, американский посол сам приезжал в аэропорт, еще и в сопровождении инкассаторских броневиков. Спрашивается, какая дипломатическая почта?» – задался вопросом Азаров.
«Очевидно, что американцы привезли деньги, специальную аппаратуру, которая позволяла прослушивать все наши разговоры, а также общение спецслужб. И они начали управление этими процессами: полный сбор разведывательной информации о том, что мы делаем и планируем», – подчеркнул бывший премьер-министр страны.
Кроме того, Азаров рассказал, почему Янукович не отдал приказ о разгоне протестующих с площади Независимости в Киеве в ноябре 2013 года.