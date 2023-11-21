Азаров: США самолетами завозили деньги для Майдана в Киеве

Tекст: Ольга Никитина

«Так, недавно наш бывший нардеп Олег Царев напомнил, что в тот момент пришел запрос от посольства США о скором прибытии на Украину дипломатической почты. Они написали: «Просим разрешить посадку двух военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules», – сказал Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД.

Экс-премьер Украины пересказал свой разговор с тогдашним президентом страны Виктором Януковичем. «Я сразу сказал Януковичу: «Слушай, ну какая дипломатическая почта на двух самолетах Hercules? Это странно по меньшей мере. Почему мы должны разрешать?» В итоге встречала эти Hercules посольская машина с флажком США. Судя по всему, американский посол сам приезжал в аэропорт, еще и в сопровождении инкассаторских броневиков. Спрашивается, какая дипломатическая почта?» – задался вопросом Азаров.

«Очевидно, что американцы привезли деньги, специальную аппаратуру, которая позволяла прослушивать все наши разговоры, а также общение спецслужб. И они начали управление этими процессами: полный сбор разведывательной информации о том, что мы делаем и планируем», – подчеркнул бывший премьер-министр страны.

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Кроме того, Азаров рассказал, почему Янукович не отдал приказ о разгоне протестующих с площади Независимости в Киеве в ноябре 2013 года.