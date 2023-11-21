С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.12 комментариев
Азаров объяснил, почему Янукович не отдал приказ о разгоне Майдана
Азаров: Янукович боялся кровопролития, поэтому не отдал приказ о разгоне Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович считал, что команда силовикам на разгон протестующих с площади Независимости в Киеве в ноябре 2013 года приведет к кровопролитию, поэтому не отдал соответствующего приказа, заявил газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Кровопролитие наверное могло произойти, но если бы это случилось раньше, то дело ограничилось бы не более полусотней раненых, митингующие просто разбежались бы», – сказал Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД.
«Тем не менее Янукович сказал – нет, так нельзя, надо все-таки договариваться, искать компромисс. И начались эти бесконечные переговоры», – отметил Азаров. Происходящее, по его словам, руководилось американцами, которые завезли на Украину деньги, специальную аппаратуру для прослушки разговоров украинского руководства и спецслужб. США, по его словам, занимались полным сбором разведывательной информации о том, что власти страны делают и какие строят планы.
«Так что вся эта наша мягкотелость была лишней, переговоры со всеми этими Тягнибоками, Кличко, Яценюками. Они вроде бы рисовались руководителями Майдана, но абсолютно ничего не решали, были «куклами», – подчеркнул Азаров.
Он также рассказал, что протесты на площади Независимости в Киеве, которые начались в 2013 году, резко обострились в пятницу, 30 ноября, когда к гостинице «Украина» приехали несколько автобусов с «фанатами» киевского «Динамо».