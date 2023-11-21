Азаров рассказал о провокации с фанатами киевского «Динамо» на Майдане

Tекст: Ольга Никитина

Азаров рассказал, что поздно вечером в тот день людей на майдане было не больше сотни. Как сообщили экс-премьеру Украины руководители правоохранительных органов, участники протестов «спят, греются у костра, пьют водку». «В общем, для беспокойства причин не было. Однако уже ближе к четырем утра в центр приехали машины основных телеканалов с камерами и осветительными приборами», – сказал Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Чуть позже к гостинице «Украина» подъехали несколько автобусов с «фанатами» киевского «Динамо». Это были крепкие парни, которые и начали столкновения с милицией, охранявшей палаточный лагерь», – вспоминает бывший премьер-министр. Он отметил, что у правоохранительных органов при себе не имелось даже табельного оружия. «На шум сбежались люди, ночевавшие на майдане. Они присоединились к драке и начали бить милиционеров горящими поленьями, вынутыми из костров», – рассказал Азаров, добавив, что силовики обратились за подмогой, и тогда к месту событий приехали «парни из «Беркута», чтобы встать на защиту коллег.

«К сожалению, они не обратили внимания на камеры и освещающие устройства, на то, что готовится провокация. Помню, особо сильно разлетелся кадр с побитым польским журналистом. Кто-то вызвал скорую помощь, начали распространять слухи, что побитыми оказались многие студенты и «они же дети». Разумеется, это было враньем. Всего в больницы попали около 80 человек, из них молодежи лишь трое», – подчеркнул Азаров, добавив, что остальными пострадавшими оказались «взрослые мужики с пропиской в Ивано-Франковске, Львове и т. д.».

Ситуация получила огласку, и уже к утру на площади собралось около 20 или 30 тыс. человек, отметил экс-премьер Украины, добавив, что дальше события развивались по «сербскому сценарию».

Также Азаров рассказал, что первым тревожным звонком протестов, начавшихся в Киеве в ноябре 2013 года, стало известие о существовании тренировочных лагерей в Польше, Литве и на Западной Украине, где и готовились боевики Евромайдана.