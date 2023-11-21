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    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    41 комментарий
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    16 комментариев
    21 ноября 2023, 09:33

    ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

    ВСУ за сутки обстреляли два села в Белгородской области

    Два села в Шебекинском округе Белгородской области за последние сутки подверглись обстрелам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По селу Терезовка в Шебекинском городском округе были выпущены три минометных снаряда, а по Новой Таволжанке – один снаряд, сообщил Гладков у себя в Telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших в результате обстрелов не зафиксировано.

    Напомним, что 19 ноября ВСУ обстреляли поселок Ровеньки в Белгородской области.


    18 ноября 2023, 19:27
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

    Коментарии (61)
    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

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    19 ноября 2023, 11:24
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие прибывающие на Украину иностранные наемники покидают страну после того, как видят ожесточенные бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.

    По его словам, многие из наемников приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме и, как правило, они не понимают, во что ввязываются, передает RT.

    Костюк добавил, что многие наемники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота, а половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как «мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ.

    Коментарии (45)
    18 ноября 2023, 22:55
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая

    Военкор Коц: У российских военных в Херсонской области заметили мотовездеходы из Китая

    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайской компании AODES замечены в районе села Крынки Херсонской области, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале военкор отметил, что у мотовездеходов Desertcross 1000-3 грузоподъемность составляет 550 кг. По его словам, их снаряженная масса – 1050 кг, полная масса – 1600 кг, а масса буксируемого прицепа – 300 кг. Он добавил, что в них расположено три места, а мощность составляет 87 л.с., и мотовездеход имеет бензиновый тип двигателя.

    Коц уточнил, что максимальная скорость мотовездеходов – 80 км/ч, запас хода – 250 км, а глубина преодолеваемого брода – 0,4 м. Он подчеркнул, что мотовездеход оборудован двумя грузовыми платформами – спереди и сзади.

    «Для эвакуации и подвоза БК – самое то», – приводит мнение военных военкор.

    Ранее в конструкторском бюро (КБ) «Восток» сообщили, что бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель».

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    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

    Коментарии (17)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (26)
    20 ноября 2023, 05:51
    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, передает РИА «Новости».

    Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

    Накануне авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 14:08
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

    Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

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    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

    Коментарии (9)
    20 ноября 2023, 12:50
    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: С помощью РБК-500 можно выполнять большое количество боевых задач

    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В отличие от ВСУ, Россия не станет использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по мирному населению. Однако этот тип боеприпасов может подготовить почву для продвижения российских войск в зоне спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами по позициям украинской армии на фронте.

    «РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В самом боеприпасе содержится менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личной силы противника. Однако перед нами и не стоит такой задачи. Руководство российской армии по-прежнему придерживается принципа гуманности ведения боев», – добавляет спикер.

    «ВСУ же совместно с западными странами полностью лишены этого понимания. Кассетные боеприпасы они применяют крайне агрессивно, лишь умножая число жертв среди мирного населения Донбасса. Злополучные «лепестки» стали причиной гибели десятков людей», – уточняет он.

    Резюмируя, Артамонов выразил уверенность в том, что решение об использовании РБК-500 было принято для того, чтобы максимально подготовить почву для российского наступления. По его словам, значительное уменьшение количества бронетехники противника и ликвидация укреплений станет одним из столпов успеха российского продвижения.

    Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Воин DV», заметно, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. Затем над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, в июле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва, понимая угрозу, которую несет данный вид вооружений, сознательно воздерживалась от его использования. Тем не менее он отметил, что в случае передачи западными странами кассетных бомб, РФ оставляет за собой право запуска аналогичных средств поражения.

    Глава военного ведомства подчеркивал, что у России имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Он также уточнил, что ни Москва, ни Вашингтон не присоединялись к Конвенции по данному типу боеприпасов.

    Напомним, РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС еще в 1987 году. Об этом пишет «Российская газета». В одну кассету помещается 15 противотанковых суббоеприпасов «Мотив-3», каждый из которых способен в полете выискивать необходимую цель в радиусе 100 метров с помощью инфракрасного датчика. Доставляется бомба с самолетов или путем запуска с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».

    Коментарии (2)
    19 ноября 2023, 10:13
    Силы России пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы на Херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат, сообщили в оперативных службах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Кроме того, уничтожена лодка ВСУ в русле Днепра, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Садовое.

    В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ в районе Новоберислава.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные сообщил, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых и убитых солдат с левого берега Херсонской области.

    Коментарии (3)
    20 ноября 2023, 14:02
    Рогов: Непогода вынуждает ВСУ терять пехоту в атаках на российские позиции

    Рогов: Из-за дождей ВСУ резко снизили использование тяжелой бронетехники на Ореховском направлении

    Tекст: Борис Инсаров

    Украинские войска снизили интенсивность использования тяжелой бронетехники на Ореховском направлении из-за непогоды, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «За выходные дни было две попытки ВСУ выдвинуться с тяжелой бронетехникой, но она вся застряла, сильная распутица на Ореховском направлении», – цитирует Рогова ТАСС.

    По его словам, в минувшие дни ВСУ шли в наступление преимущественно силами пехоты, которую высаживали с помощью легких и боевых бронированных машин. Из-за этого потери среди украинцев «достаточно велики».

    Дожди, помимо размытия грунтовых дорог, также затрудняют использование беспилотников для корректировки артиллерийского огня и других задач, указал Рогов. Он добавил, что в условиях непогоды ВСУ приходится перебрасывать войска железной дорогой в контролируемую ими часть Запорожья, а оттуда – автотранспортом на Ореховское направление.

    Ранее в этот день власти ДНР заявили об уничтожении штурмовой группы ВСУ под Донецком.


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    18 ноября 2023, 18:09
    В США обратили внимание на признание Залужного о России

    Экс-разведчик Риттер: Залужный признался, что ошибался насчет России

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist, признался, что совершил ошибку, думая, что сможет прорвать оборону ВС России в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Риттер обратил внимание, что Залужный в интервью Economist,  признался, что совершил ошибку, надеясь, что сможет сломить волю россиян, но «это не сработало и русские до сих пор там», передает РИА «Новости».

    Американский разведчик напомнил, что год назад главком ВСУ был уверен в возможности нанести поражение России и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (6)
    18 ноября 2023, 11:48
    ВС России уничтожили две десантные лодки и зенитную установку ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Херсонском направлении были уничтожены две десантные лодки украинской армии и зенитная установка ЗУ-23-2 в результате огневого поражения.

    Также был уничтожен экипаж и десант противника. Всего на херсонском направлении в районе Крынок были уничтожены 24 боевика, передает РИА «Новости».      

    Ранее сообщалось, что ВС России за неделю сбили три украинских МиГ-29.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 14:49
    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Минобороны: Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Южная группировка российских войск на Донецком направлении при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку штурмовой группы 67-й мехбригады ВСУ в районе Клещеевки (ДНР), сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что также нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ под Васюковкой и Курдюмовкой (ДНР).

    На данном направлении ВСУ в общей сложности потеряли более 130 военных убитыми и ранеными, две БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой (ДНР). Украинские националисты потеряли до 70 военных, БМП и два автомобиля.

    На Купянском направлении группировка «Запад» отразила три атаки штурмовых групп 30-й мехбригады ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Куриловки, Подолой, Тимковки и Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три авто и САУ 2С1 «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й мехбригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка (ДНР). Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих и два автомобиля.

    На Запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области, уничтожив до 20 украинских националистов и два авто.

    На Херсонском направлении, по данным Минобороны, в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.

    Также сообщается, что в результате действий авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах. Так, пять украинских беспилотников сбиты в районах н. п. Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески (ДНР), также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9 тыс. 45 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 тыс. 489 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин РСЗО, 7 тыс. 138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 422 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщало, что российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек.

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    Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам

    В последние дни США и Азербайджан неожиданно обменялись серией резких заявлений. Это произошло на фоне ряда антироссийских шагов армянского премьера Пашиняна и принятия в США «закона об обороне Армении». Подоплека происходящего прямо связана с тем, как Вашингтон понимает дальнейшие планы Азербайджана в отношении прилегающих территорий. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

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      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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