FT: Конфликт Израиля и ХАМАС возобновил в Берлине дискуссии о продаже истребителей Эр-Риаду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание со ссылкой на источники, война между Израилем и ХАМАС возобновила дебаты в верхушке коалиционного правительства Германии о том, стоит ли снимать запрет на многомиллиардную продажу истребителей Eurofighter Typhoon Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

По словам источников Financial Times, резкое изменение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, давление со стороны европейских союзников, а также изменение восприятия роли Саудовской Аравии в обеспечении региональной стабильности, начали влиять на то, как ситуация с вето воспринимается в Берлине. При этом отмечается, что пока никакого решения не принималось, и оно будет зависеть от ряда непредсказуемых и меняющихся политических факторов.

Как отмечает издание, канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также немецкий министр обороны Борис Писториус все больше поддерживают изменение политики в отношении военных продаж Саудовской Аравии. Помимо этого, источники сообщают, что премьер Британии Риши Сунак летом поднимал этот вопрос в беседе Шольцем.

Ранее издание Tribune сообщило, что Саудовская Аравия планирует заказать у французской аэрокосмической компании Dassault Aviation 54 истребителя Rafale.

Напомним, в марте 2018 года Британия и Саудовская Аравия достигли предварительного соглашения о продаже 48 многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon производства британской оборонной компании BAE Systems.