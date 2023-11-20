Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хватает качественного обмундирования

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он попал в 501-й батальон морской пехоты без мобилизационной подготовки и его поставили обеспечивать личный состав обмундированием, передает ТАСС. Журналист добавил, что обмундирования реально не хватает.

Он отметил, что в батальоне служат разные военнослужащие: и с профессиональной подготовкой, и мобилизованные, которые изначально имеют слабую подготовку, офицеров в роте нет, все они погибли либо ранены.

«На левый берег Днепра переправлялись небольшими группами на моторных лодках, офицеров с нами не было. Как старшина, я должен был обеспечивать людей амуницией, но пришлось выходить с группой людей на передовую. По сути, нас кинули как пушечное мясо», – добавил военнопленный.

Он также отметил, что натовская техника, передаваемая им, является старой и выработавшей свой ресурс.

Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.