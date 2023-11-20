Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.10 комментариев
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хватает качественного обмундирования
Военнослужащим ВСУ не хватает обмундирования и амуниции, мобилизованные риходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки, рассказал украинский военнопленный с позывным Журналист.
По его словам, он попал в 501-й батальон морской пехоты без мобилизационной подготовки и его поставили обеспечивать личный состав обмундированием, передает ТАСС. Журналист добавил, что обмундирования реально не хватает.
Он отметил, что в батальоне служат разные военнослужащие: и с профессиональной подготовкой, и мобилизованные, которые изначально имеют слабую подготовку, офицеров в роте нет, все они погибли либо ранены.
«На левый берег Днепра переправлялись небольшими группами на моторных лодках, офицеров с нами не было. Как старшина, я должен был обеспечивать людей амуницией, но пришлось выходить с группой людей на передовую. По сути, нас кинули как пушечное мясо», – добавил военнопленный.
Он также отметил, что натовская техника, передаваемая им, является старой и выработавшей свой ресурс.
Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.