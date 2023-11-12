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WSJ: Украинские солдаты жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава в ВСУ
Украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА, сообщили СМИ.
Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащего 47-й механизированной бригады ВСУ, у украинских военных не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников, передает РИА «Новости».
В статье также приводится оценка постоянного представителя США при НАТО Дугласа Льюта, заявившего, что не существует «серебряной пули», способной в краткосрочной перспективе изменить ситуацию в конфликте на Украине, которую он охарактеризовал как «патовую».
Ранее Newsweek писала, что достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло.