  • Новость часаВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных
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    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    20 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 15:50

    WSJ: Украинские солдаты жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА, сообщили СМИ.

    Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащего 47-й механизированной бригады ВСУ, у украинских военных не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    В статье также приводится оценка постоянного представителя США при НАТО Дугласа Льюта, заявившего, что не существует «серебряной пули», способной в краткосрочной перспективе изменить ситуацию в конфликте на Украине, которую он охарактеризовал как «патовую».

    Ранее Newsweek писала, что достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло.

    11 ноября 2023, 14:52
    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

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    9 ноября 2023, 20:56
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»

    WP: Высокопоставленные военные ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожской области

    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные военные ВСУ и лучшие украинские солдаты погибли от ракетного удара ВС России во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщила The Washington Post.

    Издание пишет, что во время церемонии, которая превратилась в «кровавую бойню», прилетела российская ракета, которая попала во двор и в дорогу. Некоторые источники сообщают, что ракет было две. В результате погибли свыше 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих, которых вопреки обычаю собрали не в бункере или в помещении, а построили во дворе.

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу, 5 ноября, на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». В результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

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    11 ноября 2023, 17:01
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

    Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

    Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

    В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

    Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

    Коментарии (123)
    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Коментарии (29)
    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (18)
    11 ноября 2023, 16:51
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское военное руководство опасается, что Вооруженные силы России построят еще более мощные укрепления в зоне специальной военной операции, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    Коментарии (19)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

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    9 ноября 2023, 22:02
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам

    Власти общины в Ивано-Франковской области сочли неуместным снос памятников советским солдатам

    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам после опроса населения, сообщили украинские СМИ.

    Жители общины сочли, что деньги на снос памятников лучше потратить на нужды ВСУ, при этом община вернется к вопросу о демонтаже монументов после отмены военного положения, передает ТАСС.

    Кроме того, жители села Золотая липа на территории общины выступили против переименования улицы Правды. Они считают, что оно не связано с СССР или Россией. Отмечается, что на территории Тлумацкой городской общины установлено девять памятников советским воинам.

    Ранее Галицкий райсуд Львова приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком на два года женщину, заказавшую порчу памятника националисту Степану Бандере.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

    Коментарии (8)
    11 ноября 2023, 14:29
    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Минобороны: Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ под Работино Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также американская гаубица М119.

    В то же время на Херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, гаубица «МСТА-Б».

    Кроме того, возле Девичек Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

    Всего за сутки ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового.

    Коментарии (5)
    12 ноября 2023, 11:38
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия ликвидировала двух иностранных наемников – австралийца и американца – под Авдеевкой, сообщил TrackANaziMerc.

    Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.

    По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

    Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.

    В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

    Коментарии (13)
    12 ноября 2023, 02:36
    В США журналисты рассказали о полковнике ВСУ, пытавшемся устроить ловушку для «Вагнера» в Белоруссии

    WP: Полковник ВСУ Червинский курировал план по заманиванию группы «Вагнер» в Белоруссию для захвата и отправки в Киев

    Tекст: Антон Никитин

    Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и отправки в Киев для предъявления обвинений, заявили источники Washington Post из числа неназваных чиновников на Украине и в Европе.

    Издание заявляет, что полковник Червинский проводил множество секретных операций против Вооруженных сил России. В частности, по имеющимся у издания данным, в 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для последующего предъявления обвинений, передает РИА «Новости».

    По сообщению издания, Червинский находится на Украине под следствием и содержится в киевской тюрьме по обвинению в злоупотреблении властью. Обвинение утверждает, что в июле 2022 года он без разрешения начальства пытался заманить российского пилота перебежать на Украину, для чего в ходе операции передал координаты украинского аэродрома Канатово в Кировоградской области, что привело к ракетному удару по воздушной гавани, в результате которого один украинский солдат погиб и еще 17 военнослужащих ВСУ получили ранения.

    Кроме того, Червинский якобы являлся координатором подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (15)
    10 ноября 2023, 06:58
    Российский разведчик рассказал о ликвидации француза-диверсанта в ходе СВО

    Российский разведчик рассказал об уничтожении украинской ДРГ и ее французского командира

    Tекст: Антон Антонов

    Боец российской разведывательной бригады «Днепр» рассказал, как спецназ ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которой был француз – предположительно, командир ДРГ.

    Разведчик рассказал, что «один раз видел француза» в составе украинской диверсионной группы. Как заявил российский военный, тот «умирая, говорил по-французски». Разведчик предположил, что это был офицер и командир ДРГ, хотя наверняка установить не смогли – вся украинская группа была уничтожена, передает РИА «Новости».

    Напомним, наемник из США Мэттью Вандайк заявил, что на Украине в рядах ВСУ погибло много американцев. По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 03:24
    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor

    Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor передана российским военным для работы в зоне СВО

    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor
    @ BespokeGun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российским военным для работы в зоне специальной военной операции на Украине передана партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor, сообщил Ярослав Табольский – гендиректор компании BespokeGun, которая разработала и производит Raptor.

    Табольский сообщил, что военные получили винтовки под патрон .338 Lapua Magnum, с которыми вскоре вернутся на передовую. В каждый комплекс входят винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы, они индивидуально подобраны для каждого снайпера.

    Как пояснил Табольский, передаваемые партии небольшие, поскольку «каждая винтовка в индивидуальной комплектации», но «это все серийные изделия», передает РИА «Новости».

    Raptor Tactical .338 LM уже используется в зоне СВО. Винтовка может эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров, весит оружие без дополнительных приспособлений 7,1 кг. Учитывая кучность стрельбы в пределах 0,3 MOA (стремится к 0,1 MOA), опытный снайпер может дважды попасть буквально в одну точку.

    В августе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на форуме «Армия» новую разработку – снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта». Год назад Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

    Коментарии (20)
    10 ноября 2023, 14:12
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.

    Коментарии (5)
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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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