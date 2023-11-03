Tекст: Валерия Городецкая

Американское издание Newsweek отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «находится на последнем издыхании», передает РИА «Новости». Украинское руководство возлагало на него большие надежды, однако за пять месяцев ни одна из целей не была достигнута, пишет журнал.

По информации издания, ВСУ не удалось прорвать линии обороны Российской армии. В материале также отмечается колоссальная огневая мощь России, «несравнимая с возможностями украинской армии».

«Ограниченные успехи на местах были утеряны, а сами достижения настолько незначительны, что для того, чтобы их заметить, требуется увеличительное стекло», – пишет издание о результатах контрнаступления.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал президента Украины Владимира Зеленского «прекратить бойню» и начать переговоры.