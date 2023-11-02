Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».14 комментариев
Эксперт оценил значение цифровой трансформации образования
Эксперт оценил стратегическое направление в области цифровой трансформации образования
Правительство утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, развитие цифрового образования и пригодной для этого цифровой среды является очень важной задачей, сказал декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, член правления РОЦИТ Андрей Быстрицкий.
«Цифровизация стала настолько всеобъемлющей, что практически все образовательные процессы погружены в интернет. Анализируя цифровую среду, мы можем иначе оценивать, понимать и развивать образование современных молодых людей. Она является чрезвычайно важной и интересной плоскостью, дает удивительные инструменты для преподавателей и для учащихся любого возраста», – считает он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Быстрицкий подчеркнул, что «хотя в данном постановлении речь идет преимущественно о задачах, стоящих перед Министерством просвещения. Тем не менее, все больше ресурсов (книг, изображений) перемещаются в цифровую среду. Появляется все больше удивительных инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. В связи с этим нужно четко понять, как их использовать. Как они должны быть ранжированы, расположены? Каким образом должны контролироваться? Как педагоги, которые работают в цифровой среде, могут быть уверены в надежности и релевантности тех инструментов, которые им предлагают».
«Например, мы все знаем «Википедию». Это довольно интересный и выдающийся проект. Но мы также знаем и о его недостатках, связанных с точностью, с ответственностью тех или иных редакторов. Не будем скрывать, что это часто является и предметом манипуляций», – сказал эксперт.
Он заключил, что «мы должны подходить к осмыслению цифровой среды, как к некоторой реальности, в которой будут разворачиваться основные процессы нашей жизни и которая никак не отделена от более традиционной и привычной нам действительности. Конечно, полностью цифровая среда не может гарантировать полноценной физической коммуникации, но вместе с тем это инструмент необычайно существенный, важный и требующий внимания, регулирования».