Экс-советник Пентагона Макгрегор: На Западе презирают Зеленского

Tекст: Александра Юдина

По его словам, над Зеленским потешаются, он стал объектом презрения в западных странах, передает РИА «Новости».

«С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», – отметил Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что Украина «практически проиграла конфликт против России», понеся при этом колоссальные потери, после чего буквально «дышит на ладан», а Зеленский, которого недавно считали «героем» на Западе, стал посмешищем в глазах своих союзников.

«Украина уже мертва, но мы будем продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи, что она жива. И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше», – заключил он.

Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

