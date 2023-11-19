Армия Израиля заявила об обнаружении тоннеля под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа

CNN: Армия Израиля могла подкинуть оружие в больницу «Аш-Шифа» перед приходом СМИ

Tекст: Вера Басилая

Телеканал обратил внимание, что на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября «видно намного меньше оружия», чем впоследствии было показано журналистам, передает ТАСС.

Так, в видео израильских военных в больнице за МРТ лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. СМИ задается вопросом, откуда появился второй АК-47, и почему его нет на снятом ранее видео израильской армии.

Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал, объяснив, что там могут находиться бойцы ХАМАС.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.