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Израиль заявил об автомобиле с оружием ХАМАС на территории медцентра «Аш-Шифа»
Представитель армии Израиля Хагари заявил об обнаруженном автомобиле с оружием ХАМАС на территории медцентра «Аш-Шифа»
На территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
Хагари заявил, что на месте работу ведут инженерные войска. По его словам, машину палестинское движение ХАМАС «должно было задействовать в массовых убийствах 7 октября», передает ТАСС.
Также туннель обнаружен под зданием больницы «Ар-Рантиси», сказал он. Как заявил Хагари, «больница «Аш-Шифа», больница «Ар-Рантиси», больница «Аль-Кудс» и другие больницы – везде» израильские силы видят «следы деятельности ХАМАС над землей и под землей». По его словам, речь идет о «системе работы ХАМАС».
Хагари заявил ,что израильские силы «продолжают углублять боевые действия на территории сектора, зачищают те территории, которые уже заняты, в том числе туннели, в том числе под больницами».
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.