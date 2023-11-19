Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.5 комментариев
Въехавшего в толпу водителя Mercedes задержали в Новгородской области
В городе Боровичи Новгородской области водитель Mercedes въехал в скопление людей, пострадали два человека, сообщили в региональном СУ СК.
По информации ведомства, ночью в воскресенье водитель иномарки протаранил толпу возле ресторана после конфликта, передает ТАСС. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, добавили в СК.
В 2021 году в Свердловской области автобус наехал на остановку, погибли шесть человек.