У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?27 комментариев
В США заявили, что сделка по освобождению заложников в Газе пока не заключена
США, Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС пока не заключили соглашение о пятидневной паузе в боях и освобождении заложников, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.
Уотсон в соцсети X (бывший Twitter,заблокирован в России) написал, что США пока не достигли соглашения, однако усердная работа над заключением сделки продолжается, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
Напомним, в пятницу израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа.