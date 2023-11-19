У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?27 комментариев
WP: США, Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению по освобождению заложников
WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о паузе в боях и освобождению заложников
США, Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщили СМИ.
Как пишет Washington Post, Израиль, США и ХАМАС приблизились к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, которых держат в заложниках в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боях, а освобождение заложников может начаться уже в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
По данным издания, шестистраничное соглашение предусматривает прекращение всех боевых операций сторонами конфликта как минимум на пять дней и освобождение 50 или более заложников. Отмечается, что вести мониторинг соблюдения паузы будут с воздуха.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ХАМАС передать удерживаемых им заложников Красному Кресту.
Напомним, в пятницу израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа.