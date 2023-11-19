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    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    27 комментариев
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    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

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    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    55 комментариев
    19 ноября 2023, 04:55

    WP: США, Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению по освобождению заложников

    WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о паузе в боях и освобождению заложников

    Tекст: Валентина Григоренко

    США, Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщили СМИ.

    Как пишет Washington Post, Израиль, США и ХАМАС приблизились к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, которых держат в заложниках в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боях, а освобождение заложников может начаться уже в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    По данным издания, шестистраничное соглашение предусматривает прекращение всех боевых операций сторонами конфликта как минимум на пять дней и освобождение 50 или более заложников. Отмечается, что вести мониторинг соблюдения паузы будут с воздуха.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ХАМАС передать удерживаемых им заложников Красному Кресту.

    Напомним, в пятницу израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 17:46
    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля

    Эрдоган намерен создать инспекцию для проверки наличия ядерного оружия у Израиля

    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий лидер обратил внимание, что Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, значит на него, в первую очередь, не распространяются его правила. По его словам, есть ситуация, когда страны-участницы Договора могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма, что намерена сделать Турция прямо сейчас, передает РИА «Новости».

    Эрдоган считает, что наличие ядерного оружия у Израиля должно быть проверено «без всяких сомнений», но этот займет некоторое время.

    По его словам, не исключено, что США встанут на сторону Израиля и наложат вето в ООН, но удивительно, что этот вопрос вообще обсуждается на такой почве. Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать оказывать давление в продвижении этого вопроса, и призывать мир не оставлять его без внимания, пока не стало поздно.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждащие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.

    Коментарии (17)
    18 ноября 2023, 16:05
    СМИ: После атаки ЦАХАЛ на школу в секторе Газа погибли около 200 человек
    СМИ: После атаки ЦАХАЛ на школу в секторе Газа погибли около 200 человек
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа погибли около 200 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Подвергшееся бомбардировке учебное заведение находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Армия Израиля нанесла удар по школе ООН в Газе, где укрывались от бомбардировок мирные жители.

    Коментарии (9)
    18 ноября 2023, 21:57
    CNN: Армия Израиля могла подкинуть оружие в больницу «Аш-Шифа» перед приходом СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подложить дополнительное оружие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа с расчетом на приход журналистов, на представленном видео его было меньше, сообщил телеканал CNN.

    Телеканал обратил внимание, что на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября «видно намного меньше оружия», чем впоследствии было показано журналистам, передает ТАСС.

    Так, в видео израильских военных в больнице за МРТ лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. СМИ задается вопросом, откуда появился второй АК-47, и почему его нет на снятом ранее видео израильской армии.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал, объяснив, что там могут находиться бойцы ХАМАС.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (7)
    18 ноября 2023, 18:20
    ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
    ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.

    В ЦАХАЛ заявили, что южное командование провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия для ударов по инфраструктуре ХАМАС, передает РИА «Новости».

    В израильской армии уточнили, что возле Джабалия действуют военнослужащие 162-й дивизии, по данным ЦАХАЛ, там находятся центр командования и контроля бригады северной Газы и один из наиболее значительных оплотов ХАМАС, где действуют четыре батальона движения.

    Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что целью проводимой Израилем военной операции в Газе является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и предупреждение угроз со стороны палестинского анклава.

    Коментарии (16)
    18 ноября 2023, 20:03
    ООН сообщила о гибели большого числа детей после ударов по двум школам в Газе

    Детский фонд ООН: Множество детей погибли в результате ударов по школам в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В результате нападений и ударов по школам Альфахура и Таль Аль-Заатар в секторе Газа погибло много детей и женщин, огонь необходимо прекратить, заявила региональный директор по Ближнему Востоку детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр.

    Ходр написала в соцсети X(бывший Twitter,заблокирован в России), что в результате нападений на школы и приюты погибают дети и женщины, которые не должны становиться мишенью, немедленное прекращение огня необходимо сейчас, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа погибли около 200 человек.

    Коментарии (22)
    18 ноября 2023, 06:30
    IBM и Apple отказались от рекламы в X

    IBM, Apple и Walt Disney приостановили рекламу в соцсети Х после комментария Маска

    IBM и Apple отказались от рекламы в X
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Компании IBM и Apple сочли один из комментариев владельца X (ранее Twitter, заблокирована в России) Илона Маска антисемитским, в связи с чем отказались от рекламы в данной соцсети. СМИ сообщают, что Walt Disney также отказывается от рекламы в соцсети Маска.

    IBM заявила, что «не терпит разжигания ненависти и дискриминации». Указывается, что рекламу решено приостановить, пока идет «расследование этой совершенно неприемлемой ситуации», пишут «Ведомости» со ссылкой на Washington Post.

    По данным Axios, Apple также «приостановила рекламу в соцсети Х», передает РИА «Новости».

    Hollywood Reporter пишет, что Walt Disney также приостанавливает размещение рекламы. Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей соцсети. Однако официального заявления о приостановки размещения рекламы от Disney пока не последовало.

    Как поясняет CNN, один из пользователей соцсети заявил, что евреи якобы «пропагандируют именно тот вид диалектической ненависти к белым, который, как они утверждают, хотят, чтобы люди перестали использовать против них». В сообщении также упоминались «орды меньшинств», наводняющие западные страны, популярная антисемитская теория заговора, пишет «Московский комсомолец».

    В ответ Маск отметил: «Вы сказали сущую правду».

    С осуждением ситуации выступил Белый дом, в пресс-службе администрации призвали не продвигать антисемитизм и расизм. Гендиректор Х Линда Якарино, в свою очередь, напомнила об усилиях соцсети по противодействию дискриминации и антисемитизму, которым нет места в мире.

    Позднее Маск пригрозил блокировкой любому, кто будет пропагандировать геноцид в его соцсети: «Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе».

    Напомним, после того, как Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его «ведомство разорвет все связи со Starlink». Кроме того, Маск в шутку заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта следует ввести запрет на экспорт нута для хумуса.

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    18 ноября 2023, 20:55
    Самолет с новой группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецборт МЧС России со 120 эвакуированными накануне из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово.

    Прибытие Ил-76 в столицу ожидается чуть более чем через пять часов, в полете эвакуированных сопровождают медики и психологи МЧС России. Сообщается, что в Египте готовы к отправке в Россию еще 138 граждан России, передает ТАСС.

    Накануне в московский аэропорт Домодедово прибыл спецборт из Каира со 120 эвакуированными из Газы россиянами.

    Ранее сообщалось, что в МЧС поступило почти 900 заявок на эвакуацию от россиян, находящихся в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 09:22
    ВС Израиля отстранили от службы бросившего гранату в мечеть солдата

    Армия обороны Израиля отстранили от службы бросившего гранату в мечеть солдата

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля отстранила от службы бросившего светошумовую гранату в мечеть военнослужащего, пишет газета Times of Israel.

    Уточняется, что инцидент произошел в мечети в деревне Будрус на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.

    Известно, что израильский военнослужащий забросил в здание светошумовую гранату в то время, когда имам начал созывать верующих на утреннюю молитву.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    18 ноября 2023, 16:32
    Эрдоган заявил о большом числе доказательств для преследования правительства Израиля в МУС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что имеется большое количество доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде.

    По словам турецкого лидера, если бы мусульманская страна совершила те военные преступления, которые совершил Израиль, то «не было бы необходимости прилагать особые усилия», чтобы начать преследования, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu Ajansi.

    Эрдоган отметил, что Анкара сделает все возможное, чтобы руководство Израиля было наказано за «преступления в Газе».

    Президент заявил о необходимости всем исламским странам мобилизоваться для оказания помощи населению сектора Газа. Глава Турции указал, что сейчас только Египет проявляет смелость, открыв КПП «Рафах».

    Говоря о премьер-министре Биньямине Нетаньяху, Эрдоган заявил, что Израиль избавится от него, так как глава правительства «заставляет свою страну платить высокую цену за операцию в секторе Газа».

    Ранее Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 15:28
    Армия Израиля нанесла удар по школе ООН в Газе

    Al Hadath: Израильские силы нанесли в Газе удар по школе, относящейся к системе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла в секторе Газа удар по школе «Аль-Фахура», находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), есть убитые и раненые, сообщил телеканал Al Hadath.

    Источники телеканала сообщили, что школа «Аль-Фахура» находится в Джебалии на севере сектора Газа, там прятались мирные жители, которые покинули свои дома из-за бомбардировок Израиля, передает ТАСС.

    Сообщается о «десятках убитых и раненых», точные данные о числе погибших и пострадавших не приводятся.

    Ранее ЦАХАЛ дал два часа на эвакуацию больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    В пятницу представители больницы «Аш-Шифа» обвинили Израиль в гибели пациентов реанимационного отделения. По словам директора медучреждения, речь идет о 54 жертвах в результате блокады госпиталя.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2023, 11:09
    Боррель заявил, что ХАМАС более не может контролировать Газу

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что остаться у власти после окончания конфликта может только Палестинская национальная администрация.

    По мнению Борреля, движение ХАМАС контролировать сектор Газа больше не может. Об этом политик заявил на дискуссионном форуме «Манамский диалог» в столице Бахрейна, передает РИА «Новости».     

    Форум проходит с 17 по 19 ноября 2023 года.

    Ранее Боррель призвал ХАМАС передать заложников Красному Кресту.

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    18 ноября 2023, 21:07
    ХАМАС заявило о потере связи с заложниками

    Al-Qahera Al-Ekhbariya: ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за защиту заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Военное крыло ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, их судьба теперь неизвестна, сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

    Представитель ХАМАС заявил, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которые охраняли заложников, причины отсутствия связи не сообщаются, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.

    Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ХАМАС передать удерживаемых им заложников Красному Кресту.

    До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

    В ЦАХАЛ заявили, что тело похищенной ХАМАС военнослужащей нашли у больницы «Аш-Шифа».

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    18 ноября 2023, 21:46
    Турция предупредила о «других мерах» для снятия блокады с Газы

    МИД: Турция использует дипломатию для снятия блокады с Газы, но не исключает других мер

    Tекст: Вера Басилая

    Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если такие шаги не принесут пользы, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Фидан сообщил, что по итогам саммита Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде сформировали семисторонний комитет для объяснения позиции стран-участниц по ситуации в секторе Газа. По его словам, Анкара «нацелена на совместные решения, потолка для наших действий нет», при этом Турция использует дипломатию, но не исключает и других мер, передает РИА «Новости».

    Фидан считает, что цель Израиля, который бомбит палестинцев и вынуждает их переезжать – «не оставить жизни в Газе». Он также раскритиковал поддержку Израиля Вашингтоном, который выступает против прекращения огня, и подчеркнул, что продолжение одобрения действий в секторе Газа, может возникнуть всемирный кризис.

    Ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне.

    До этого Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 21:37
    Названо число погибших мирных граждан в секторе Газа

    В секторе Газа обвинили Израиль в 12,3 тыс. гражданских лиц с начала конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 12,3 тыс. гражданских лиц, в том числе свыше 5 тыс. детей, сообщил информационный офис правительства анклава.

    В офисе правительства сектора Газа также уточнили, что израильские бомбардировки полностью разрушили 43 тыс. жилых строений, 225 тыс. жилых домов разрушены частично, погибли 12, 3 тыс. мирных жителей, среди которых более 5 тыс. детей, передает РИА «Новости».

    Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа с начала военных действий погибли 198 врачей и медицинских работников, также были выведены из строя 25 из 36 больниц, уничтожено 55 машин скорой помощи.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля стараются предпринимать необходимые шаги, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа.

    Коментарии (2)
    18 ноября 2023, 22:34
    Нетаньяху заявил об отсутствии договоренностей о возвращении заложников из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Пока договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа не достигнуто, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Как указал Нетаньяху в телеобращении к нации, о вопросе заложников сегодня ходит много необоснованных слухов, до сих пор не было достигнуто никакой сделки. По его словам, когда Израилю будет что сказать, он обязательно скажет об этом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что военное крыло ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, их судьба теперь неизвестна.

    До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

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