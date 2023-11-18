У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
Сальдо рассказал о полученном ВСУ приказе не забирать раненых с Херсонщины
Власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные.
До этого поступал приказ о том, что забирать можно только раненных, но оставлять тела погибших, передает ТАСС.
По мнению Сальдо, те солдаты, кого отправляют на левый берег в район Крынок, обречены. По словам одного из пленных, наемники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых.