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    Спорт и культура становятся ударной силой России в противостоянии с Западом
    В зоне СВО началось применение дешевого аналога БпЛА «Ланцет»
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    Китайский корабль травмировал австралийских военных водолазов
    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
    Иноагент Алексашенко объявлен в розыск по уголовной статье
    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности – «чемодан-вокзал-родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    21 комментарий
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    50 комментариев
    18 ноября 2023, 17:47

    Сальдо рассказал о полученном ВСУ приказе не забирать раненых с Херсонщины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные.

    До этого поступал приказ о том, что забирать можно только раненных, но оставлять тела погибших, передает ТАСС.

    По мнению Сальдо, те солдаты, кого отправляют на левый берег в район Крынок, обречены. По словам одного из пленных, наемники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых.

    17 ноября 2023, 20:19
    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ

    Минобороны заявило об обнаружении морских беспилотников и десанта ВСУ в Черном море

    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.

    «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.

    Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.


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    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

    Коментарии (15)
    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

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    18 ноября 2023, 07:50
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Тревога также действовала в Киеве, Киевской, Волынской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области Украины. Накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 20:57
    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал Тео Лузи разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников
    @ FABIO FRUSTACI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать, сообщило издание il Giornale.

    Мать и сын с Украины отправили на мобильный военного сообщение от лица его дочери, что якобы у нее сломался телефон, нужно перевести 4,9 тыс. евро (примерно 477 тыс. рублей), передает RT.

    Лузи сразу понял, что его пытаются обмануть, но решил найти мошенников. Он пообещал перевести необходимую сумму и продолжал переписку, пока полиция не вычислила, где скрываются аферисты.

    Ими оказались граждане Украины. У 45-летней женщины и ее 21-летнего сына дома в Генуе нашли компьютеры, мобильники с симками и 25 тыс. евро наличными (почти 2,5 млн рублей).

    Ранее на Украине ликвидировали обманывавший казахстанцев мошеннический кол-центр. Между тем мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором».

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    18 ноября 2023, 10:17
    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

    Власти заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры под Одессой

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Объект энергетической инфраструктуры был поврежден близ Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной администрации Сергей Братчук.

    По его словам, в Одесском районе вспыхнул пожар – поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее огонь на предприятии был оперативно локализован, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

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    18 ноября 2023, 14:56
    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве

    Драка с поножовщиной произошла между западными наемниками в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Драка произошла в Дарницком районе Киева между бойцами из США, Великобритании, Канады и Румынии, пострадали американец, канадец и румын, сообщили украинские СМИ.

    Украинские издания сообщили, что конфликт перерос в драку. Наемник из Британии ударил ножом американца и канадца, а также сломал челюсть румынскому военному. Причина конфликта не уточняется, все иностранцы доставлены в больницу в Киеве, передает RT.

    Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга.

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    18 ноября 2023, 04:59
    В Конгрессе США заявили об «усталости от бесконечных трат» на Украину

    Американский конгрессмен Госсар заявил об «усталости» в Конгрессе США от бесконечных трат» на конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Республиканцы в Палате представителей Конгресса США «устают от бесконечных трат» на украинский конфликт, заявил конгрессмен Пол Госсар.

    Госсар добавил, что устает от этого и «большинство американцев». По его словам, конгрессмены не хотят «подписывать не глядя запрос режима Байдена» на дополнительное финансирование «бесконечного и ненужного» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    18 ноября 2023, 14:08
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

    Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (4)
    18 ноября 2023, 01:56
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прозвучали в Киеве и в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Хмельницкой области Украины произошли взрывы, в ряде регионов страны прозвучала воздушная тревога, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    В Киевской городской военной администрации заявили, что «работает ПВО». Воздушная тревога действует в столице, а также в Киевской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях Украины.

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    18 ноября 2023, 11:48
    ВС России уничтожили две десантные лодки и зенитную установку ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Херсонском направлении были уничтожены две десантные лодки украинской армии и зенитная установка ЗУ-23-2 в результате огневого поражения.

    Также был уничтожен экипаж и десант противника. Всего на херсонском направлении в районе Крынок были уничтожены 24 боевика, передает РИА «Новости».      

    Ранее сообщалось, что ВС России за неделю сбили три украинских МиГ-29.

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    18 ноября 2023, 09:52
    Соскин заявил, что Зеленский знает причину прекращения поддержки со стороны Запада

    Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский в курсе, что поддержку Запада сократят из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский знает о сокращении западной поддержки из-за провалов ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, в Киеве в курсе, что денег Украине уже не будет, Зеленскому и Ермаку сообщили про это, передает РИА «Новости».

    «Вы наступать уже не можете, вы бесполезны», – указал политолог.

    Соскин добавил, что западные страны уже дали понять украинскому руководству, что поддержку Киева в скором времени прекратят, так как ВСУ не способны добиваться каких-либо успехов, а в ближайшее время Украина потеряет важные для нее земли.

    По мнению политолога, единственным спасением для страны в таком плачевном положении будет отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.

    Ранее Зеленскому посоветовали признать реальное положение дел.

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    18 ноября 2023, 00:30
    Украина ограничила для солдат ВСУ въезд в Херсон

    Глава украинской ОВА Прокудин сообщил об ограничении въезда в Херсон для солдат ВСУ

    Украина ограничила для солдат ВСУ въезд в Херсон
    @ Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Въезд в Херсон, удерживаемый вооруженными силами Украины, запрещают для украинских военных, которые «не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины», сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Александр Прокудин.

    Российский сенатор от региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич пояснил, что в Херсон с украинской стороны все чаще приезжают «ряженые военные», которые грабят оставшееся в городе мирное население, передает ТАСС.

    По его мнению, проблема стала настолько острой, что «ВСУ решили ввести запрет на въезд в Херсон с пока еще подконтрольных киевскому режиму территорий и контроль за всеми, в том числе и военными».

    Напомним, Прокудин также сообщил, что украинской полиции в удерживаемой ВСУ части Херсонской области поручено усилить работу по поиску лиц, которые «уклоняются» от мобилизации.

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    18 ноября 2023, 12:46
    В США оценили эффективность вертолетов Ка-52 на фронте

    Экс-разведчик Риттер: Вертолеты Ка-52 показывают высокую эффективность на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По его словам, вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов – они вращаются в противоположные стороны, а также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке, что делает вертолет очень маневренным и быстрым, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Риттера поразило то, что в Ка-52 есть система катапультирования.

    Экс-разведчик ВС США заключил, что «Аллигаторы» успешно уничтожают танки ВСУ в зоне спецоперации.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе СВО российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире.

    Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев до этого заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

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    17 ноября 2023, 20:04
    Глава Коми возмутился отказом перевозчиков размещать наклейки в поддержку СВО
    Глава Коми возмутился отказом перевозчиков размещать наклейки в поддержку СВО
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что государственные перевозчики не хотят размещать на транспорте наклейки с надписями «За наших», «За Россию», «За Победу».

    «Выйдите на улицу, посмотрите – сколько машин вы увидите с надписями: «За наших», «За Россию», «За Победу», – написал Уйба в своем Telegram-канале.

    «Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю, почему? Отвечают: «А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!» Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют», – отметил глава региона.

    По его словам, необходимо доказывать не на словах, а на деле, что жители региона работают во благо республики и страны, во имя светлого будущего, за которое сражаются и в которое так верят бойцы на передовой: «Нам надо своими поступками ежедневно доказывать, что наши ребята там на передовой рискуют жизнями не зря, а во имя Отечества, во имя нас с вами и будущей жизни».

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