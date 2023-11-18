Сальдо рассказал о полученном ВСУ приказе не забирать раненых с Херсонщины

Tекст: Кристина Цыцура

До этого поступал приказ о том, что забирать можно только раненных, но оставлять тела погибших, передает ТАСС.

По мнению Сальдо, те солдаты, кого отправляют на левый берег в район Крынок, обречены. По словам одного из пленных, наемники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых.