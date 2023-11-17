Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

Tекст: Антон Антонов

По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

