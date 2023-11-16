Эксперты обсудили этические границы искусственного интеллекта

В начале слово взяла начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева. Она подчеркнула, что сейчас перед всеми стоит общая задача – обеспечение надежности, доверенности и безопасности технологий искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Все предложения, которые будут высказаны на форуме, помогут нам ответить на основные вопросы, на вызовы, которые стоят перед нами, и будут способствовать повышению доверия общества к технологиям искусственного интеллекта, формированию подлинного технологического суверенитета нашей страны», – сказала она.

В рамках круглого стола «Межкультурный взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта» выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Спикер обратил внимание коллег на аспект, который ранее затронул патриарх Кирилл при ответе на вопросы об ИИ.

«Понятно, что развитие науки, искусственного интеллекта – вещь неостановимая. Но очень важно, чтобы мы разработали соответствующую философию правила взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Потому что если развитие искусственного интеллекта будет опережать создание систем управления этим интеллектом, то здесь мы входим, так сказать, в проблемную точку», – сказал эксперт.

Еще одной этической гранью использования искусственного интеллекта является намеренная корректировка результатов его работы. Эту тему на круглом столе «Приватность и безопасность человека в эру зависимости от технологий: нужен ли «пояс верности» для ИИ?» поднял глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух.

По мнению эксперта, количество корректировок ИИ, которое ожидает граждан в ближайшее время, непонятно – скорректировать интеллект под свои потребности и видения может каждая структура, которая занимается данной технологией. В качестве примера он привел главу «Сбербанка» Германа Грефа, который сообщил о корректировке результата работы генеративной модели, превращающей текст в картины: «Им чуть-чуть пришлось подкорректировать, потому что машина рисовала не совсем верное восприятие мира, которое у всех уложено в головах».