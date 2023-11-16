  • Новость часаАмериканист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне
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    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    37 комментариев
    16 ноября 2023, 12:46

    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине

    Политолог Межуев: Сенат США принял бюджет без помощи Украине и Израилю, чтобы не допустить шатдауна

    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине
    @ Evan Golub/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Сенат предсказуемо принял законопроект без помощи Израилю и Украине, но большой неожиданностью становится вероятность подписания документа президентом Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Сенат США принял план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

    «Принятие закона без учета помощи Украине было довольно прогнозируемым. Но что действительно неожиданно, так это то, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Это говорит о том, что республиканцам и демократам удалось друг с другом договориться. Угроза шатдауна вынуждает стороны идти на уступки. Потому что если бюджет не будет принят, то практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого не хочет никто», – отмечает собеседник.

    «Удивительно и то, что в итоговом документе ни в каком виде не был упомянут Израиль. Естественно, Палата представителей с радостью примет отдельный законопроект помощи Тель-Авиву. Однако исполнительная власть может воспротивиться данному предложению. Тот же Байден говорил, что наложит вето на такую инициативу. Видимо, по этому поводу еще предстоят переговоры», – резюмировал Межуев.

    Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Принятая инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Остальные отрасли будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предполагается.

    Теперь план финансирования будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает о готовности американского лидера одобрить законопроект, если тот будет принят Сенатом, а также «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

    Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Тель-Авиву. В Белом доме отметили, что запросы на поддержку Украины и Израиля разделять нельзя, а намерение республиканцев разделить запрос является политизацией ситуации. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о спорах, которые вызывает внутри американской элиты помощь Украине и Израилю.

    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

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    15 ноября 2023, 17:15
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ

    Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта

    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

    В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».

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    16 ноября 2023, 06:55
    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором

    Президент США Байден по итогам китайско-американских переговоров в Калифорнии назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

    По итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско Байдена попросили уточнить, по-прежнему ли он считает китайского лидера диктатором, передает ТАСС.

    «Ну послушайте, он им является», – ответил Байден.

    Глава Белого дома пояснил, что считает Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от американской.

    Напомним, переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продолжались меньше 2,5 часов.

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    15 ноября 2023, 18:44
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США с легкостью предают своих союзников, когда те становятся бесполезными, такая судьба ждет и Украину, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными», – добавил он.

    Медведев упомянул фразу, приписываемую Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе о том, что тот, «может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Сомоса пользовался поддержкой США, хотя и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим. Был впоследствии свергнут.

    Медведев отметил, что Украина дорого обходится США, при этом Киев разворовывает выделяемые ему средства, а украинская армия не может достичь успехов на фронте. Эти факторы, а также обострение ближневосточного конфликта приближают конец поддержки киевского режима американской стороной, считает политик.

    «Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», – отметил зампредседателя Совбеза .

    «Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», –  заключил Медведев

    Ранее Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине.

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    15 ноября 2023, 21:59
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника», сообщают украинские СМИ.

    По информации «Обозревателя», Фарион уволена по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    Сообщается, что проект приказа об увольнении Фарион был внесен ректором университета 15 ноября и согласован проректорами и главным бухгалтером.

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами. СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ.

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    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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    16 ноября 2023, 04:47
    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов россиян

    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов граждан России

    Tекст: Антон Никитин

    Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман заявил, что израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами даже при наличии у них паспорта Израиля.

    Ойгман рассказал «РБК», что сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear. По словам основателя международной финансовой компании, «на этой неделе пошли повальные блокировки». Эксперт не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.

    Как сообщает сетевое издание, факт сегрегации счетов россиян подтвердил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокат Эли Гервиц. Он рассказал, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. О блокировках сообщили сами клиенты, эта информация была подтверждена также банками, добавил эксперт.

    Ойгман уточнил, что под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами. Также под сегрегацию подпадают граждане Израиля, которые являются налоговыми резидентами России, рассказал эксперт.

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    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

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    16 ноября 2023, 07:31
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много». Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков. «Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Коментарии (15)
    16 ноября 2023, 11:11
    Пекин оценил заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

    МИД Китая: Слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором, безответственные

    Пекин оценил заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
    @ Ding Lin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин считает слова американского президента Джо Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором», ошибочными и безответственными, заявил МИД Китая.

    Китай решительно выступает против политических манипуляций, передает ТАСС слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    Коментарии (12)
    16 ноября 2023, 08:52
    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином

    Байден: США намерены конкурировать с Китаем

    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский президент Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    В заявлении Байдена на его странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что доводы американского лидера «остаются в силе».

    Он подчеркнул также, что США намерены конкурировать с Китаем и продолжать отстаивать свои национальные интересы, передает ТАСС.

    Как сообщил глава китайского МИД Ван И, встреча Си Цзиньпина с Байденом длилась четыре часа. Диалог лидеров он оценил как «хороший, всесторонний и глубокий».

    Стороны, по словам главы китайского внешнеполитического ведомства, подробно обменялись мнениями по украинской проблеме и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе встречи внимание уделили проблеме климатических изменений.

    В ходе визита в США Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу.

    Коментарии (8)
    16 ноября 2023, 11:50
    Эксперт объяснила, чем националистка Фарион прогневала патриотов Украины

    Политолог Шеслер: Фарион наказали за оскорбление русскоязычных солдат ВСУ

    Эксперт объяснила, чем националистка Фарион прогневала патриотов Украины
    @ кадр из видео

    Резкие высказывания экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество, заявила газете ВЗГЛЯД политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер, рассуждая о причине увольнения Фарион из Львовского политеха.

    Украинские СМИ сообщают, что экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион уволили с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника» по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    «Ирина Фарион вообще фигура очень известная во всех сферах и в России, и на Украине. Причем прославилась она своей настолько оголтелой русофобией, что это вызывает отторжение даже у самых отъявленных украинских националистов», – говорит Шеслер.

    Тем более, продолжает политолог, недавно Фарион оскорбила солдат ВСУ тем, что они используют «свой русский язык», подняв таким образом волну негодования уже среди украинских патриотов. Собеседница подчеркивает, что в условиях военной ситуации, в которой живет Украина, такие высказывания «явно не усиливают позиции страны».

    «Резкая позиция Фарион вызывает раскол внутри украинского общества, потому что мы хорошо знаем, что среди солдат ВСУ очень много и выходцев из Днепропетровска, из Запорожской области, из Одесской, из Николаевской, а в Николаеве, например, значительное количество военных частей. И там подавляющее большинство служат русскоязычные. Естественно, эти высказывания Фарион действительно оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество», – заключила Шеслер.

    Напомним, в начале ноября Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Позже СБУ возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Коментарии (17)
    16 ноября 2023, 08:21
    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин: США не надо делать ставку на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая
    @ Li Xueren/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе визита в США.

    Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в США отметил, что Пекин никогда не делал ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивался во внутренние американские дела. Он заверил, что Китай не собирается бросать США вызов и заменять их, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    По словам главы Китая, и Соединенным Штатам не следует делать ставку на проигрыш КНР.

    В свою очередь глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско заявил, что Пекин и Вашингтон намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. При этом, отметил он, у сторон есть красные линии, которые нужно «решительно защищать».

    Тайваньский вопрос, по его словам, всегда был самым важным и чувствительным в отношениях между Китаем и США. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то КНР будет твердо защищать свой суверенитет и собственные интересы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.

    На переговорах с американским лидером Си Цзиньпин выразил надежду, что США отменят односторонние санкции в отношении Китая и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний.

    Коментарии (5)
    15 ноября 2023, 20:56
    МИД: Вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде

    В МИД заявили о неприемлемости вступления Украины в НАТО в любом виде

    Tекст: Ольга Иванова

    Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Украины в альянс по частям, подчеркнула, что для России вступление Украины в альянс в каком угодно виде неприемлемо, передает ТАСС.

    Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

    Коментарии (9)
    15 ноября 2023, 16:27
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    Reuters: ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    @ CNP/startraksphoto.com/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренностей относительно освобождения заложников, пишет Reuters.

    ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, передает ТАСС.

    Израильская сторона также должна будет освободить часть палестинских женщин и детей из своих тюрем и нарастить объемы гуманитарной помощи Газе.

    Накануне СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время.

    Коментарии (4)
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    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

    Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования? Подробности

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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