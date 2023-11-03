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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 13:42

    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят ставить Украину без денег

    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят ставить Украину без денег
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Против инициативы об отдельном финансировании Израиля выступают и Сенат, и Белый дом. Это слишком большое давление на нижнюю палату, преодолеть которое не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Украина в документе не упомянута.

    «Байдену в любом случае придется исполнять данное им обещание. Его электорат ожидает жесткое противодействие отдельному законопроекту о финансировании Израиля. Поэтому даже если Сенат решится пойти против президента и все-таки одобрит данную инициативу, главе Белого дома придется воспользоваться правом вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Однако этот сценарий маловероятен. Скорее всего, верхняя палата отклонит имеющееся предложение, поскольку доминирующее положение в ней занимает Демократическая партия. Кроме того, позиция Байдена по вопросу разделения поддержки Украины и Израиля всем известна. Обострять отношения в столь критический момент никто не решится», – уточняет эксперт.

    «Но и в этом случае действующего президента не ждет ничего хорошего. Его позиция по финансированию ВСУ и ЦАХАЛ достаточно шаткая и противостояние за распределение бюджета продолжится. Репутация Байдена омрачена и другими внутриполитическими проблемами Штатов. Думаю, до выборов он не дойдет. Новым кандидатом от демократов может стать, например, Гэвин Ньюсом, губернатора Калифорнии», – акцентирует Межуев.

    Сенат со стопроцентной вероятностью не одобрит законопроект, предоставляющий средства Израилю в обход Украины, считает американист Малек Дудаков. «Данная инициатива в целом является мертворожденной. Против нее высказываются как Белый дом, так и представители верхней палаты. Это очень сильный барьер для реализации предложения, преодолеть который точно не выйдет», – сказал он.

    «Однако особого отклика у простого населения Штатов сложившаяся ситуация не вызовет. Американцам нет дела до внешней политики. Куда более важными для них представляются внутренние проблемы страны. Кроме того, скоро состоятся президентские выборы. В такое время вопросы быта граждан США играют особую роль», – отмечает собеседник.

    «Тем не менее разлад внутри руководства страны продолжает обостряться. Бюджетные войны и не думают останавливаться, что не сулит Байдену ничего хорошего. Конечно, рано или поздно президенту, совместно с Сенатом, удастся продавить нижнюю палату, и закон о совместном финансировании ВСУ и ЦАХАЛ будет принят», – уточняет эксперт.

    «Без денег Украину и Израиль никто не оставит. Думаю, сторонам удастся договориться о компромиссных суммах, и союзные Вашингтону государства все же получат необходимые средства, но, возможно, в меньших объемах. При этом нашумевшее интервью Валерия Залужного изданию The Economist особого влияния на поддержку офиса Зеленского не окажет», – считает американист.

    «В принципе, он не озвучил каких-то принципиально новых вещей о ситуации в ВСУ. Все это в Вашингтоне и так прекрасно знали. В США достаточно пристально следят за ситуацией на Украине, и в настоящий момент, несмотря на все проблемы, руководство Штатов все же склоняется в сторону продолжения помощи союзникам», – резюмирует Дудаков.

    Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Об этом сообщает издание The New York Times. Отмечается, что в данной инициативе отсутствует упоминание Украины. Поддержку финансированию Израиля высказали 226 членов органа. В то же время 196 проголосовали против.

    Проект получил поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство. Решение было принято на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Незадолго до этих событий он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать инициативу.

    По его мнению, законопроект не должен быть принят в связи с отсутствием в нем пункта о выделении помощи Украине. В качестве альтернативы Шумер видит иное предложение, которое будет предоставлено на рассмотрение после того, как оно будет сформировано в рамках двухпартийного сотрудничества.

    Как отметил лидер демократического большинства, итоговая инициатива помимо поддержки Израиля и Украины также будет включать в себя средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы. Кроме того, он дал негативную оценку проекту республиканцев, назвав его «ошибочным».

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать данную тему в один законопроект с оказанием помощи Израилю.

    2 ноября 2023, 17:40
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оператор FPV-беспилотников с позывным Мечта погиб в ходе выполнения боевой задачи, с июля по октябрь он уничтожил 19 лодок и другой техники на Днепре, а также около 100 украинских бойцов, сообщил представитель производителя дрона «Упырь», на базе которого обучался российский военнослужащий.

    Мечта прошел полный курс обучения на оператора FPV-дрона, он был очень талантливым и профессиональным специалистом, сообщил представитель предприятия ТАСС.

    В подразделении он занимался разведкой, прикрытием сослуживцев, накрывал минометные расчеты, регулярно останавливал попытки ВСУ перейти Днепр. На его счету не менее 19 лодок с июля 2023 года, а также пикапы и грузовики. Он уничтожил около 100 украинских военных.

    Собеседник пояснил, что восемь лодок Мечта уничтожил в ходе попытки ВСУ перейти реку, в тот день оператору пришлось работать непрерывно почти двое суток. В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях обстрелов, используя дроны. Из-за этого ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Вместе с ним погиб другой боец с позывным Свят, с которым он работал в связке.

    Мечту наградили медалью «За отвагу» в ходе СВО. В подразделении отмечали его умение действовать нестандартно. По словам собеседника, планируется подать документы на присвоение погибшему посмертно звания Героя России.

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    2 ноября 2023, 16:31
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

    Отказ от территорий он назвал для Украины крайне неблагоприятным развитием событий, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих «больше танков и солдат» уже не срабатывает и не приносит успехов.

    Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (24)
    2 ноября 2023, 17:32
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина.

    Указанные лица являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран, передает РИА «Новости». Например, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи.

    Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт». США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами.

    Коментарии (34)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (17)
    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    Коментарии (16)
    2 ноября 2023, 16:56
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина втридорога приобретает оружие у партнеров, сообщает издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.

    Как говорится в сообщении издания, Украина платит непомерные средства за технику советской разработки, в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании через польское правительственное агентство стратегических резервов, передает РИА «Новости».

    Указывается, что каждый снаряд обошелся Киеву примерно в 3 тыс. долларов, при этом, по подсчетам экспертов, Россия якобы платит примерно в три раза меньше за аналогичные боеприпасы.

    По информации издания, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на сумму 346 млн долларов. Крупными поставщиками оружия для Киева являются Болгария, Румыния, Чехия и Турция.

    Ранее американский портал Defense One со ссылкой на украинские данные импорта сообщил, что собранные агрегатором Import Genius Украина в июле получила кассетные боеприпасы турецкого производства, ранее известно было только о поставках из США.

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    3 ноября 2023, 04:59
    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут «фронтальное наступление» на Россию

    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, однако урон от различных санкций в отношении Москвы куда больше для коллективного Запада, чем для РФ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы заявил, что Соединенные Штаты, вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Как отметил Антонов, действия Белого дома хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Дипломат подчеркнул, что урон от попыток уколоть Москву куда больше для государств Запада, чем для России, передает ТАСС.

    Антонов заявил, что Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию везде и всюду – от политики и экономики до вопросов прав человека – с целью помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей, а главное – расшатать внутреннее единство в Российской Федерации.

    Как считает дипломат, с большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию – мартовским выборам президента России.

    «При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», – подчеркнул Антонов.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

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    2 ноября 2023, 15:09
    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте

    Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге из-за обороны ВС России

    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной Российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Катер заявил, что ВСУ не могут преодолеть российские фортификационные сооружения, и предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 16:39
    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов предположил планы Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны намерены сменить украинского президента Владимира Зеленского, главную ставку делают на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предположил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Запад готовит Залужного как замену действующему президенту Украины, этому свидетельствуют публикации в западных СМИ с заявлениями украинского главкома, сказал Рогов РИА «Новости».

    В этих статьях Залужный дает «четкие и адекватные оценки» происходящего в зоне СВО, показывая, что он готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского. Залужный старается сыграть на контрасте, пытаясь предстать более благоразумным политиком, чем «обезумевший Зеленский».

    Ранее польский писатель Щепан Твардох заявил, что украинские солдаты ненавидят президента страны Владимира Зеленского, но уважают Залужного.

    Коментарии (10)
    3 ноября 2023, 10:16
    Трамп объяснил, почему об Украине перестали говорить

    Трамп: В США перестали говорить об Украине, потому что дела там идут плохо

    Трамп объяснил, почему об Украине перестали говорить
    @ Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Техас, заявил, что об Украине все меньше говорят политики и СМИ, поскольку дела на этом направлении идут плохо.

    «Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо», – передает ТАСС слова Трампа.

    Он добавил, что конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы он занимал пост президента США.

    Ранее сообщалось, что в США готовится выйти в свет книга «Устали побеждать» (Tired of Winning) американского журналиста Джонатана Карла, в которой рассказывается, что Трамп на самом деле придерживается более «радикальной» позиции по Украине, чем это принято демонстрировать публично.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 15:52
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона продолжает срывать ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), создавая угрозы, сообщило Министерство обороны России.

    В четверг около 12.30 мск у Энергодара дежурные средства ПВО засекли девять украинских беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Расчеты противовоздушной обороны перехватили все девять дронов. Отмечается, что эти беспилотники – часть провокации киевского режима для создания угрозы техногенной катастрофы и срыва ротации сотрудников МАГАТЭ.

    Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ.

    Коментарии (10)
    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 21:54
    Армия Израиля полностью окружила город Газа

    Представитель Армии Израиля Хагари: Военные полностью окружили город Газа

    Армия Израиля полностью окружила город Газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Он уточнил, что израильские военные полностью окружили крупнейший город палестинского анклава Газу, сообщает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции.

    Коментарии (15)
    3 ноября 2023, 12:23
    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада

    Депутат Рады Гетманцев рассказал о плане Б на случай прекращения помощи Запада

    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада, однако уверены, что партнеры продолжат ее предоставлять, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

    Как заявил он в эфире телеканала «Рада» на вопрос о том, готовит ли Киев запасной план, безусловно есть план Б, но не нужно ставить вопрос таким образом, что нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если Украина не получит помощь, потому что есть уверенность в том, что помощь будет, передает ТАСС.

    Гетманцев добавил, что, возможно, помощь будет под определенными условиями по поводу контроля денег или в другом объеме, «но точно она будет». Он подчеркнул, что «ситуация достаточно сложная на финансовом фронте», так как нет гарантий, что Киев получит западную финансовую поддержку в необходимых ему объемах.

    «В бюджете на 2024 год предусматривается финансовая помощь в размере 42 млрд долларов, но из гарантированных сумм мы имеем лишь 15 млрд – это помощь от Еврокомиссии и программа с Международным валютным фондом», – добавил депутат.

    По его словам, Украина не имеет гарантированной суммы помощи от Соединенных Штатов на следующий год, а без этой поддержки будет очень трудно.

    Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

    Коментарии (16)
    2 ноября 2023, 17:56
    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 и пять надводных беспилотников

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, а также надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другую военную помощь, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву.

    В обновленном в четверг списке указана поставка 25 боевых танков Leopard 1A5, уточняется, что этот проект финансируется совместно с Данией. Таким образом, всего Германия поставила Киеву уже 115 танков Leopard 1A5, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что украинской стороне были переданы еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло 20. Помимо этого, отмечается о передаче разведывательных беспилотников Primoco ONE, двух радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 12 бронетранспортеров, 30 тыс. комплектов зимней одежды и другой помощи.

    Ранее Украина отказалась принять 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машинам нужен был ремонт.

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    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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