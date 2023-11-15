Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
Палата представителей Конгресса США приняла план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине.
За законопроект проголосовали 336 членов Палаты представителей (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном это консервативно настроенные республиканцы, передает ТАСС.
Законопроект будет передан на рассмотрение Сената, а после направится на подпись президента США Джо Байдена.
Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Другие ведомства и программы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.
При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предусматривается. Сообщалось, что такую концепцию законопроекта представил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.