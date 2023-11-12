  • Новость часаВ центре «ФОБОС» предупредили россиян о магнитных бурях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации
    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    После схода вагонов в Рязанской области возбуждено дело о теракте
    МИД отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса компании
    WP назвал предполагаемого координатора подрыва «Северных потоков»
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    11 комментариев
    12 ноября 2023, 02:59

    Спикер Палаты представителей США предложил оставить Украину и Израиль без денег

    Спикер Палаты представителей США предложил законопроект о финансировании правительства без помощи Израилю и Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства Соединенных Штатов в отрыве от помощи Израилю и Украине, сообщило издание The Hill.

    В статье говорится, что Джонсон в беседе с представителями Республиканской партии в Палате представителей в субботу заявил о том, что намерен продвигать собственный план во избежание приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Этот план предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств Соединенных Штатов, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что представленный спикером Палаты представителей законопроект не предусматривает выделения Конгрессом США финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ. При этом, по мнению Джонсона, вопрос выделения средств на эти цели должен рассматриваться в отрыве от законопроекта, призванного избежать шатдауна.

    Американское издание Politico в свою очередь отмечает, что предложение Джонсона уже подвергли критике однопартийцы спикера Палаты представителей, что снижает шансы на то, что законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса США, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства Соединенных Штатов.

    Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона «несерьезным предложением» и «рецептом для еще большего хаоса», передает РИА «Новости».

    Она призвала республиканцев перестать тратить время на внутрипартийные распри, делать свое дело и работать в двухпартийном формате над предотвращением шатдауна.

    Накануне в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине.

    Напомним, 3 ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины.

    11 ноября 2023, 14:52
    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (26)
    11 ноября 2023, 13:34
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Американский журналист Моррис: Некий украинский командир решил, что собрать кучу офицеров ВСУ в одном месте – умная идея

    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Клейтон Моррис высказал свое возмущение инцидентом, когда в ходе церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области высокопоставленные офицеры ВСУ были уничтожены ракетным ударом ВС России.

    По его словам, некий украинский командир подумал, что идея собрать «кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта» является умной, передает РИА «Новости».

    «Русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех», – сказал Моррис.

    Публицист добавил, что в западных СМИ эта новость не получит широкой огласки, так как внимание в данный момент сосредоточено на конфликте Израиля и ХАМАС.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (25)
    11 ноября 2023, 12:06
    Стало известно о новом взрыве в Киеве

    Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве

    Стало известно о новом взрыве в Киеве
    @ Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Новый взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Известно, что в Киеве прозвучал новый взрыв, других подробностей нет, передает ТАСС.

    Ранее в субботу сообщалось, что взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    39 комментариев


    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 17:33
    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе

    Asharq: Участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе

    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль несет ответственность за вооруженный конфликт в секторе Газа, война в анклаве не может быть классифицирована как самооборона, следует из проекта итоговой резолюции совместного саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Телеканал Asharq привел выдержку из предполагаемой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, в которой говорится, что осуждается «израильская агрессия» против сектора Газа, а также отрицается какое-либо оправдание войны в анклаве, передает ТАСС.

    В то же время в ходе арабского саммита в Эр-Рияде состоялась встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада. В переговорах приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел.

    В Саудовской Аравии прошли два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

    Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа.

    Коментарии (21)
    11 ноября 2023, 21:41
    WP назвал предполагаемого координатора подрыва «Северных потоков»

    WP: Координатором подрыва «Северных потоков» был бывший офицер ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков», сообщили источники The Washington Post.

    Украинские чиновники и европейские источники сообщили газете, что Червинский «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, передает ТАСС.

    Источники также сообщили, что Червинский получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, а те докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам».

    Коментарии (22)
    11 ноября 2023, 14:29
    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Минобороны: Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ под Работино Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также американская гаубица М119.

    В то же время на Херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, гаубица «МСТА-Б».

    Кроме того, возле Девичек Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

    Всего за сутки ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 16:51
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское военное руководство опасается, что Вооруженные силы России построят еще более мощные укрепления в зоне специальной военной операции, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    Коментарии (13)
    11 ноября 2023, 10:38
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных Сил (ВС) России рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Один из сослуживцев командира Золто Арсаланова, руководившего боем, рассказал, что сражение было быстрым, тяжелым и скоротечным, передает РИА «Новости». Он отметил слаженную работу бойцов ВС РФ и грамотную работу командира, который после получения ранения продолжил участие в бою.

    Двое бойцов с позывными «Шеф» и «Француз» зашли с фланга и обезвредили украинского пулеметчика, ударив его прикладом, пока тот менял боеприпасы к орудию. Помощник пулеметчика, поняв, что для него «все закончилось», сдался.

    Еще один сослуживец Арсаланова назвал его хладнокровным и спокойным, уверенность командира передавалась бойцам, отметил он. В ходе боя российские военнослужащие взяли в плен семь человек, еще четыре сдались сами.

    Украинские бойцы, взятые в плен, рассказали, что во время высадки офицеры находились в тылу и не ставили им задачи, а только выдали место дислокации в момент переправы.

    «Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», – рассказал один из пленных.

    Бойцы ВСУ добавили, что подготовка перед отправкой в зону боевых действий была крайне короткой – около месяца. В ходе нее украинцы основном роют окопы и изучают теорию, стрельбы проводятся порядка двух раз, при этом пострелять удается не всем.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 09:49
    Взрывы прогремели в левобережной части Киева

    Взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлена воздушная тревога

    Взрывы прогремели в левобережной части Киева
    @ Christophe Gateau/dpa

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели на левом берегу украинской столицы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    В данный момент в Киеве, Киевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как подтвердил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы.

    По его словам, сработали силы ПВО.

    В данный момент в Киеве второй раз в течение суток объявлена воздушная тревога.

    Кроме того, как сообщил глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин, завод в подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения после взрыва.

    Коментарии (6)
    11 ноября 2023, 17:58
    Днепропетровский мэр Филатов обматерил горожан
    Днепропетровский мэр Филатов обматерил горожан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава подконтрольного киевскому режиму города Днепропетровск Борис Филатов оскорбил жителей, собравшихся у здания городского совета в субботу.

    По всей подконтрольной Киеву территории прошли акции протеста с требованием отправить предназначенные для благоустройства деньги на нужды украинской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В Днепропетровске жители обвинили Филатова в коррупции. В ответ на это градоначальник оскорбил их, назвав «ничтожными, дешевыми и лживыми». В этой фразе в соцсетях мэр также употребил нецензурное выражение в адрес протестующих.

    В начале сентября МВД России объявило украинского мэра Филатова в розыск по делу о подстрекательстве к геноциду.

    Коментарии (14)
    11 ноября 2023, 17:46
    В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ

    Американский журналист Никсон заявил о скором бунте ВСУ

    В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Раскол в правительстве Украины может привести к бунту украинской армии, считает американский журналист Гарланд Никсон.

    На своем YouTube-канале Никсон заявил, что произошедший недавно конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным накалил обстановку внутри киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Ожесточенная борьба» в правительстве может привести к тому, что украинские военные откажутся воевать, что станет причиной краха в стране, считает журналист.

    Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал горячую фазу конфликта Зеленского и Залужного.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2023, 12:09
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ожесточенных боев палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По данным агентства Tasnim, палестинские бойцы дали отпор ЦАХАЛ на более чем пяти направлениях в городе Газа, передает RT. Сообщается, что в результате построения мощной линии обороны было остановлено продвижение армии Израиля к больнице «Аш-Шифа», несколько израильских военнослужащих погибли.

    Накануне школа «Аль-Бурак» в секторе Газа подверглась обстрелу, погибли 25 человек.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 16:23
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что не стоит ждать быстрой победы над Украиной, можно понять, как признание победы России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова напомнила высказывания Борреля в апреле 2022 года о том, что война с Россией должна быть выиграна на поле боя. В ноябре 2023 года, указала дипломат, он заявил, что Украине не сможет победить Россию в ближайшем будущем.

    «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – задала вопрос Захарова.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.

    Коментарии (10)
    11 ноября 2023, 09:23
    Бывший чиновник Минобороны США рассказал, как какое будущее ждет Зеленского

    Asia Times: Западные представители сместят Зеленского из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада сместят украинского президента Владимира Зеленского с его поста по причине провалов ВСУ и неспособности победить в конфликте с Россией, выразил мнение экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен изданию Asia Times.

    По его словам, Зеленскому придется провести президентские выборы в марте следующего года, после чего его сменят, однако в случае, если он станет сопротивляться, его уберут вследствие похожей на Майдан революции, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что Запад продолжает осознавать тот факт, что Украина не одержит победу в конфликте, так как украинские военные терпят поражение за поражением, а российские военные тем временем сжигают поставленную Западом Киеву дорогостоящую технику.

    При этом экс-помощник замминистра американского оборонного ведомства подчеркнул, что в случае, если конгресс будет тянуть время или администрация выразит согласие на гораздо меньшую сумму, то действующему украинскому президенту «придет конец».

    В этом контексте Брайен добавил, что Вашингтон может осознать, что это – единственный выход, так как Зеленский, очевидно, не хочет добровольно уходить в отставку.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (6)
    Главное
    Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса
    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС
    В Финляндии запретили въезд из России на велосипедах
    Бойцов спецоперации не пустили в рестораны в Казани из-за военной формы
    Построенную для борьбы с Россией британскую подлодку оставили гнить
    В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ
    Днепропетровский мэр Филатов обматерил горожан

    Россия делает исторический рывок в промышленности

    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем

    Несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США. Эксперты предупреждают, что Киев даже в отсутствии помощи продолжит вести боевые действия, но будет вынужден менять тактику, к которой России нужно начинать готовиться прямо сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............