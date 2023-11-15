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Грузинским политикам предложили пересесть на велосипеды
Оппозиционный депутат парламента Грузии, экс-президент Нацбанка страны Роман Гоциридзе предложил коллегам отказаться от государственного автотранспорта и по примеру ряда стран Европы пересесть на велосипеды, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Давайте походить на европейские страны, в которых депутаты ездят в парламент на велосипедах», – сказал он в среду на сессии во время обсуждения инициативы о значительном повышении зарплат народных избранников.
Представители правящей партии предложили оппозиционерам подать пример и первыми отказаться от персональных автомобилей, пересев на велосипеды.
Пять лет назад тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал членов правительства закрыть «эпоху черных джипов» и пользоваться машинами других цветов.
Однако по сей день внедрить это в практику не удалось.