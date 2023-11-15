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Wildberries изменила 20 пунктов правил в своей работе
Генпрокуратура: Wildberries изменила 20 пунктов правил в своей работе
Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры внесла изменения в почти 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отметив, что проверка завершена.
Согласно сообщению пресс-службы, в рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора России Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО «Вайлдберриз» правилам пользования торговой онлайн-площадкой, в ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, передает ТАСС.
Ранее Генеральная прокуратура России начала проверку законности комиссий за оплату покупок на маркетплейсе Wildberries картами Visa и Mastercard, а также платы за возврат товаров.