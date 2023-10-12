Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.6 комментариев
Генпрокуратура заинтересовалась комиссиями на Wildberries
Генпрокуратура проверит законность комиссий на Wildberries при оплате картами Visa и Mastercard
Генеральная прокуратура России проведет проверку законности комиссий за оплату покупок на маркетплейсе Wildberries картами Visa и Mastercard, а также платы за возврат товаров.
«По поручению Игоря Краснова Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров», – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России. Особое внимание будет уделено обоснованности действий маркетплейса, соблюдению прав потребителей и недопущению применения незаконных схем с целью извлечения излишних доходов, отметили в Генпрокуратуре.
Ранее маркетплейс Wildberries начал сбор комиссии в 3% за оплату с карт Visa и Mastercard.