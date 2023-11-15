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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    15 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 14:38

    Азербайджанцам вручили повестки в военкомат в ресторане в Воронеже

    «Вести Воронеж»: Силовики вручили повестки в военкомат азербайджанцам во время застолья в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронеже в ресторане «Форт» примерно 50 отдыхающим силовики во время проверки документов вручили повестки в военкомат, предварительно, речь идет об азербайджанцах, сообщил источник «Вести Воронеж».

    Силовики пришли в ресторан в Воронеже, где большая компания праздновала день рождения. У гостей сначала проверили документы, а потом вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, передает «Вести Воронеж».

    СМИ запросили информацию в правоохранительных органах.

    Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (81)
    13 ноября 2023, 06:55
    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России

    Полянский заявил о достаточном для успешного завершения спецоперации «наборе рычагов воздействия» на Украину

    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    У России есть достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы успешно завершить специальную военную операцию на Украине и одержать победу, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как отметил Полянский, СМИ на Западе сейчас «подхватили очевидные вещи», поняв, что контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое «было возложено слишком много ожиданий», «мягко говоря, не продвигается», передает РИА «Новости».

    По его словам, «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад». Этого удалось добиться кропотливой работой российских военных. Хотя на Западе многие удивились украинскому провалу, в России знали, что для веры в победу ВСУ нет оснований, сказал он. Сейчас, по мнению Полянского, «все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу».

    Он подчеркнул, что Россия «никогда не угрожала Украине как государству» и «украинцам как народу», это «очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет». Отношениям стран навредили события 2014 года, отметил Полянский. По его словам, «из всех драконовских мер», которые Зеленский продвигает на Украине, «совершенно ясно, какую демократию сейчас строит» Киев.

    Напомним, Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

    Коментарии (70)
    13 ноября 2023, 14:28
    Бросавших в учительницу камни детей-мигрантов решили выдворить из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за хулиганства детей, сообщила прокуратура Новосибирской области.

    В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.

    По инициативе прокуратуры полиция провела проверку семьи мигрантов. Было установлено, что мать этих детей в 2023 году уже трижды привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

    В прокуратуре сообщили, что семья в полном составе покинет страну.

    Ранее семью мигрантов захотели выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.

    Коментарии (33)
    13 ноября 2023, 01:23
    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Министр ВС Франции Лекорню заявил, что Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России
    @ Luc Nobout/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции», заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню считает, что сейчас момент для перехода к мирным переговорам еще не наступил. Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Министр заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, но хочет отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов – Париж ждет, что Украина будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Из бюджета Франции 200 млн евро направлено в специальный фонд поддержки Украины.

    Лекорню также заявил, что общение оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Он выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню сказал, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».

    Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США.

    Коментарии (30)
    13 ноября 2023, 06:30
    В НАТО поддержали готовность Зеленского «пожертвовать молодыми людьми»

    Замгенсека НАТО Джоанэ назвал правильным решение Зеленского «вернуть территории», пожертвовав молодыми людьми

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского «вернуть свои территории» ведет к необходимости «пожертвовать большим количеством молодых людей». Однако Джоанэ назвал такое желание «правильным».

    Джоанэ заявил, что Зеленский оказался «перед трудным выбором». По его словам, если Зеленский «хочет вернуть свои территории, что правильно, то он должен пожертвовать большим количеством молодых людей». При этом, как заявил Джоанэ, Зеленскому нужно «иметь достаточно молодых людей, чтобы восстановить страну», когда конфликт завершится, передает ТАСС со ссылкой на BTV.

    Как признал Джоанэ, в НАТО знали, что конфликт окажется долгим и «будет стоить дорого», но «полностью уверены в военном и политическом руководстве Украины». Джоанэ также был вынужден признать, что «все происходит не настолько быстро и успешно», как ожидал альянс. Однако в НАТО «сохраняют стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением» и «добиться успеха».

    Напомним, экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.

    Коментарии (29)
    13 ноября 2023, 00:19
    Финляндия объяснила запрет на въезд из России на велосипедах

    Представитель погранслужбы Финляндии Луккари объяснил запрет на въезд из России на велосипедах борьбой с нелегалами

    Tекст: Антон Антонов

    Нелегальные мигранты все чаще пытаются въехать в Финляндию на велосипедах, заявил замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, комментируя запрет на въезд в страну из России на велосипедах.

    Луккари сообщил, что «за последнюю неделю таких случаев было около 30». Как заявил представитель погранслужбы, наблюдается «явно растущее явление», в связи с чем с четверга въезд на велосипедах оказался под запретом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    Напомним, в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах. Финляндия заявила, что готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России. Сообщается, с августа из России въехал 91 гражданин третьих стран, запросивший в Финляндии убежище.


    Коментарии (15)
    12 ноября 2023, 18:07
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение командир Магомед Тушаев.

    Глава Чечни отметил что 96-й полк защищает интересы России с первых дней проведения СВО. Это уже шестой выезд полка в зону СВО.

    «Командир полка не раз объявлялся врагами попавшим в украинский плен и даже убитым. Тем самым, они выдавали желаемое за действительное, видя заслуги подразделения под руководством Магомеда Тушаева», – написал Кадыров.

    Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки.


    Ранее Кадыров заявлял, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов.

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    15 ноября 2023, 04:07
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    «Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Артиллерия вооруженных сил Украины в бою на Запорожском направлении на протяжении получаса обстреливала собственную пехоту, сообщили российские военные корреспонденты.

    Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

    В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

    Коментарии (19)
    14 ноября 2023, 17:42
    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

    Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.

    Коментарии (6)
    13 ноября 2023, 07:43
    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России

    Ростех сообщил о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate

    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Началась подготовка производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, сообщил Ростех.

    Ростех сообщил, что «в проект были внесены изменения», в результате изменились «сроки первого вылета». После того, как прошла презентация, был проведен сбор отзывов потенциальных заказчиков, изменения коснулись как стоимости проекта, так и некоторых технических решений. Ростех заявил, что конкурентоспособность и коммерческая привлекательность Checkmate выросли, а технические риски удалось уменьшить, передает РИА «Новости».

    В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

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    13 ноября 2023, 12:40
    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»

    На Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»
    @ t.me/Kharkov_Perviy

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский танкист Максим Гацанюк погиб 8 ноября в селе Соколовка Запорожской области в результате полученного боевого ранения, сообщил Погребищенский городской совет Винницкой области.

    В сообщении горсовета уточняется, что Гацанюк родился 14 ноября 1984 года в селе Гопчица, жил в Киеве. По информации подконтрольных киевскому режиму местных властей, Гацанюка мобилизовали в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения, передает РИА «Новости».

    В украинских СМИ о нем писали как о «лучшем танкисте ВСУ». Гацанюк в эфире украинского ТВ заявлял, что Киеву якобы осталось «всего ничего» до «победы».

    Ранее российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

    Коментарии (14)
    12 ноября 2023, 22:23
    Митинги с требованием демобилизации прошли в городах Украины

    Митинги с требованием демобилизации прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ.

    Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию», «дать отдых» военным, провести демобилизацию. Демонстранты требуют от украинских властей принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на Украине уже проходили митинги с призывом провести демобилизацию в вооруженных силах. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна при создании правовой базы для этого.

    Коментарии (16)
    13 ноября 2023, 11:47
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рассылка ложного сообщения о якобы планируемой «перегруппировке» российских сил в районе Днепра от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией, заявили в военном ведомстве.

    Комментарий Минобороны России приводит РБК.

    Ранее в понедельник РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны выпустили сообщения о том, что командование группировки «Днепр» якобы приняло решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Сообщение было аннулировано как вышедшее ошибочно спустя почти 20 минут.

    Коментарии (16)
    14 ноября 2023, 09:15
    Умер раненный в боях за Мариуполь начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Суханов

    В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Суханова

    Умер раненный в боях за Мариуполь начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Суханов
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), участника боев за Мариуполь Яна Суханова похоронили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, Суханов получил ранение в Мариуполе, а при лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно заболевание, не позволившее организму справиться с полученными ранениями, передает РИА «Новости».

    Губернатор не уточнил, о какой болезни идет речь.

    Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе. Кроме того, офицер проходил службу в Сирии. Награжден орденом Мужества.

    По информации Развожаева, офицер находился в зоне СВО с 24 февраля 2022 года, причем он участвовал в боях за Мариуполь и «Азовсталь».

    Напомним, подразделение Черноморского флота (ЧФ) – 810-я бригада морской пехоты стала первым в истории военно-морского флота подразделением морской пехоты, удостоенным ордена Ушакова.

    Коментарии (26)
    15 ноября 2023, 12:13
    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Гагин: Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком, в качестве трофеев они взяли около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Донецком ВС России зачистили крупный вражеский опорник, где захватили стрелковое вооружение, гранатометы и гранаты натовского производства, передает ТАСС.

    Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено вооружение советского образца. В ходе зачистки потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными.

    Ранее силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении.

    Коментарии (4)
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