Азербайджанцам вручили повестки в военкомат в ресторане в Воронеже

«Вести Воронеж»: Силовики вручили повестки в военкомат азербайджанцам во время застолья в Воронеже

Tекст: Вера Басилая

Силовики пришли в ресторан в Воронеже, где большая компания праздновала день рождения. У гостей сначала проверили документы, а потом вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, передает «Вести Воронеж».

СМИ запросили информацию в правоохранительных органах.

Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство.

В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.