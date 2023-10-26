Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
В Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана
СК: В Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана
В столице из военного комиссариата сбежали двое призванных в ВС России уроженцев Таджикистана, сообщили в московском ГСУ СК.
Заведены два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Согласно информации СК, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения получили в 2019 и 2022 годах соответственно российское гражданство, позже их призвали на срочную службу.
22 октября 2023 года они посетили сборочный пункт военкомата Москвы для отправки к месту прохождения. Подозреваемые покинули его территорию и «скрылись в неизвестном направлении». Ведется их розыск.
В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.