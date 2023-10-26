СК: В Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана

Tекст: Алексей Дегтярев

Заведены два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Согласно информации СК, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения получили в 2019 и 2022 годах соответственно российское гражданство, позже их призвали на срочную службу.

22 октября 2023 года они посетили сборочный пункт военкомата Москвы для отправки к месту прохождения. Подозреваемые покинули его территорию и «скрылись в неизвестном направлении». Ведется их розыск.

В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.