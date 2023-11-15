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Песков призвал Данию и Евросоюз соблюдать правила международного судоходства
Дания и Евросоюз должны соблюдать правила международного торгового судоходства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о намерении Дании задерживать танкеры с российской нефтью.
При этом Кремль не располагает данными о такой информации. За более подробным комментарием Песков предложил обратиться в Минтранс, передает ТАСС.
Однако, Песков заранее предупредил Данию и ЕС о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства.
Напомним, издание Financial Times сообщило, что Дания планирует проверять и при необходимости задерживать танкеры с нефтью из России.