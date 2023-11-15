Стало известно о намерении Дании проверять и задерживать танкеры с российской нефтью

Financial Times: Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью

Tекст: Елизавета Шишкова

Речь идет о нефтеналивных судах, «следующих транзитом через датские проливы без западной страховки».

По закону государства могут «проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды», передает ТАСС.

По данным экспертов, из Балтийского моря в Северное через датские проливы на мировые рынки поставляется почти 60% нефти из России от общего объема морского экспорта.

Один из чиновников пояснил FT, что главное – соблюдать правила страхования.

На сегодняшний день это делается очень неоднозначно, что дает прибрежным государствам право проверять наличие документов.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, государства могут «возбудить судебное разбирательство, включающее задержание судна», если есть очевидные доказательства того, что судно несет угрозу окружающей среде.

Правительство Дании отказалось от комментариев изданию.

Ранее США ввели санкции против двух фирм ОАЭ и Турции из-за нарушений ценовых ограничений по продаже российской нефти.

Между тем газета Washington Post сообщала, что Пентагон продолжает использовать запрещенную нефть из России.