Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном
Washington Post: Пентагон использует запрещенную нефть из России
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется запрещенное российское сырье, пишет американская газета Washington Post.
Издание сообщает, что провело расследование, которое показало, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку. Отмечается, что в цепочке присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал, передает РИА «Новости».
В итоге российская нефть проходит ребрендинг и поставляется военным США и другим странам, которые ввели запрет на российские нефтепродукты. Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон.
Ранее в Кремле обратили внимание на запрос Министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций.