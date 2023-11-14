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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

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    14 ноября 2023, 18:32

    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном

    Washington Post: Пентагон использует запрещенную нефть из России

    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется запрещенное российское сырье, пишет американская газета Washington Post.

    Издание сообщает, что провело расследование, которое показало, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку. Отмечается, что в цепочке присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал, передает РИА «Новости».

    В итоге российская нефть проходит ребрендинг и поставляется военным США и другим странам, которые ввели запрет на российские нефтепродукты. Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон.

    Ранее в Кремле обратили внимание на запрос Министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций.

    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

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    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


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    13 ноября 2023, 03:59
    Захарова представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Захарова в шуточной форме представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом.

    Шуточный текст Захаровой опубликован в Telegram. В нем Захарова представила, что мог бы сказать Трампу Зеленский. Так, представляясь Трампу, президент Украины говорит: «Это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена». Зеленский отмечает, что «у нас был бизнес с Джо и его сыном», но сейчас у Байденов возникли «проблемы», поэтому президент Украины надеется получить «деньги взаймы» у Трампа. Поясняется, что деньги нужны «супруге Лене» на «рождественский шоппинг» в Нью-Йорке. На вопрос, когда долг будет возвращен, Зеленский отвечает: «Когда Россию победю… побежу… побегу».

    Напомним, близкие к офису Зеленского источники сообщили, что украинская сторона пытается организовать его телефонный разговор с Трампом. Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов на американском направлении.

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    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

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    13 ноября 2023, 13:24
    Чемезов отреагировал на изучение российских вертолетов летчиками США

    Чемезов об изучении американскими летчиками российских вертолетов на выставке: «Ради Бога»

    Tекст: Ольга Никитина

    Интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе спецоперации российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов не считает, что американские военные в ходе выставки будут пытаться «что-то утащить» у России. Это не так просто, отметил он, добавив, что для этого было бы необходимо разобрать вертолет, изучить системы и технику, передает РИА «Новости».

    Интерес американцев к «Аллигаторам» он связал с успешным применением вертолетов в зоне СВО. «Ради Бога, мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли», – сказал Чемезов. Он отметил, что речи о продаже этих вертолетов США не идет, «а посмотреть – пожалуйста».

    Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный «Вертолетами России» на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей. Особое внимание проявили к нему американские летчики, которые даже забрались в кабину вертолета.

    Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

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    13 ноября 2023, 23:57
    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

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    12 ноября 2023, 05:51
    Bellator решила не лишать Усмана Нурмагомедова чемпионского титула

    Атлетическая комиссия Калифорнии: Bellator не будет лишать Усмана Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе

    Tекст: Антон Никитин

    Организация Bellator не будет лишать российского бойца Усмана Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе, несмотря на полугодовую дисквалификацию, сообщили в Атлетической комиссии штата Калифорния.

    В Атлетической комиссии штата Калифорния сообщили, что вопрос о лишении чемпионского титула Усмана Нурмагомедова не стоит, передает ТАСС.

    Ранее американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил о дисквалификации Нурмагомедова на полгода за нарушение антидопинговых правил.

    Позже менеджер бойца Ризван Магомедов объяснил, что Усман Нурмагомедов за три месяца до боя проходил лечение и принимал препараты по назначению врача, а после выявления в тесте запрещенных веществ предоставил все справки и документы.

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    12 ноября 2023, 13:52
    Песков: Украине невозможно победить Россию

    Песков: Украине и США нужно понять, что победить Россию невозможно

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, «в Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять – победить Россию на поле боя невозможно», передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля прокомментировал новое наступление ВСУ, анонсированное Зеленским, добавив, что президент Украины отчаянно это делает, поскольку на данный момент увеличивается раздраженность на Западе, растет усталость, а вследствие этого происходит нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда сегодня их в большом количестве передают Израилю, пишет ТАСС.

    Поэтому, по мнению Пескова, Киев готов «плясать любые танцы» перед Западом, чтобы «что-то выпросить».

    В четверг украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Ранее Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.

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    14 ноября 2023, 09:05
    Newsweek: Белый дом не станет поднимать вовлеченность в конфликт на Украине

    Newsweek: Украина сможет победить только с помощью масштабного вмешательства США

    Tекст: Александра Юдина

    Западному миру не удастся одержать победу в российско-украинском конфликте, Киев ждут большие проблемы из-за республиканцев, заявил изданию Newsweek сотрудник Конгресса США.

    По словам пожелавшего остаться анонимным работника американского Конгресса, США придется поднять свою вовлеченность в разы для того, чтобы Украина победила, на что Белый дом не собирается идти, передает РИА «Новости».

    Также, по его словам, минимальный для победы Киева уровень вмешательства США потребует невероятных со времен поздней холодной войны «приверженности и лидерства» со стороны Вашингтона.

    Как отметил в свою очередь экс-помощник одного из республиканцев в нижней палате Стивен Мур, в США расширяется влияние оппозиции Киеву из-за влиятельных сил в консервативном лагере, распространяющих негативные факты о Киеве.

    Тем временем президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    13 ноября 2023, 14:18
    США свернули часть работ по военной биологии после заявлений России

    Tекст: Ольга Иванова

    После заявлений Минобороны России Вашингтон прекратил часть своих военных биологических исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что чаще всего США отмалчиваются, иногда они получают указание не реагировать, но в этот раз часть работ была свернута. Этот факт Кириллов назвал достижением МО, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что РХБЗ достучались «достучались до многих стран, что, наверное, нужно задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории».

    Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.

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    13 ноября 2023, 18:25
    ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

    Tекст: Kristina

    ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки, ее потребление может увеличиться на 2,5 млн б/с, до 102,1 млн б/с, следует из отчета организации.

    Ранее ОПЕК три месяца подряд ожидала роста спроса на 2,4 млн б/с, передает ТАСС.

    Прогноз на 2024 год оставили без изменений, согласно нему, спрос на нефть вырастет на 2,2 млн б/с, до 104,3 млн б/с.

    По мнению ОПЕК, рост мировой экономики в следующем году будет способствовать росту спроса на нефть. Ранее нефть подешевела на 1% в ожидании прогноза.

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    13 ноября 2023, 08:21
    Нефть подешевела на 1% на ожидании прогнозов по спросу

    Мировые цены на нефть снизились на 1% на ожидании прогнозов по спросу

    Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на 1%: рынки ждут выхода ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), где будут представлены прогнозы спроса и предложения.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.43 снижалась на 0,98%, достигая 80,63 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,04%, до 76,37 доллара, передает РИА «Новости».

    В понедельник рынки ждут публикации ежемесячного доклада ОПЕК, а затем – доклада МЭА. Аналитики предполагают, что в документах будет больше подсказок о состоянии нефтяного рынка, в частности, по спросу и предложению.

    «Публикация нескольких отчетов на этой неделе окажется в центре внимания. Любые признаки нехватки нефти могут изменить настроения, ослабленные снижением геополитической напряженности», – цитирует Bloomberg аналитиков ANZ Group Holdings Ltd Брайана Мартина и Дэниела Хайнса.

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    13 ноября 2023, 17:36
    В СВР уличили США в намерении препятствовать прекращению огня в Газе

    Служба внешней разведки России: США препятствуют прекращению огня в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    США, заручившись поддержкой Британии и Германии, намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В сообщении говорится, что для продвижения «своей лицемерной позиции» команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. В пресс-бюро отметили, что теперь они вместе решили мешать инициативам, которые могут предусматривать прекращение огня в секторе Газа. В СВР выразили уверенность, что в этом и состоит порядок, основанный на американских «правилах», который Вашингтон предлагает всему остальному миру, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют.

    В начале ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.

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    14 ноября 2023, 08:30
    Нефть подорожала после выхода доклада ОПЕК

    Мировые цены на нефть умеренно выросли после выхода доклада ОПЕК

    Мировые цены на нефть во вторник умеренно выросли: аналитики оценивают данные ежемесячного доклада ОПЕК.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.35 росла на 0,45%, достигая 82,89 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,38%, до 78,56 доллара, передает РИА «Новости».

    Накануне ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад о нефтяном рынке, где был улучшен прогноз по мировому спросу в 2023 году. Организация ожидает роста на 2,46 млн баррелей в сутки (до 102,11 млн баррелей). После выхода доклада нефть подорожала в пределах 2%.

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    14 ноября 2023, 12:57
    В Кремле рассказали об адаптации России к американским санкциям

    Песков: США не прекращают культивировать санкции против России, но Москва адаптируется к ним

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты не прекращают культивировать санкционные меры против России, но Москва адаптируется к таким условиям и действует в соответствии с собственными интересами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь обратил внимание на запрос Министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций, передает ТАСС.

    «Понимаем, конечно, что американские власти не прекращают санкционные устремления в той или иной форме. Но мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как наибольшим образом соответствует нашим интересам», – сказал Песков.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ– 2».

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