Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
США объявили санкции против перевозчиков российской нефти
США объявили санкции против двух фирм из-за нарушений потолка цен на российскую нефть
Соединенные Штаты ввели санкции против двух фирм, базирующихся в ОАЭ и Турции, из-за нарушений ими ценовых ограничений по продаже российской нефти.
Под американские санкции попали компания Lumber Marine SA, базирующаяся в ОАЭ, и ее танкер SCF Primorye, а также турецкая Ice Pearl Navigation Corp и ее танкер Yasa Golden Bosphorus, говорится в заявлениях Минфина США и Госдепартамента, передает ТАСС.
«Сегодня США вводят санкции в отношении двух юридических лиц, владеющим судами, которые пользовались услугами, предоставляемыми в странах коалиции по «ценовому потолку» при перевозке российской сырой нефти, продаваемой по цене выше предельного уровня», – заявили в Госдепартаменте США.
По версии американского минфина, танкер SCF Primorye использовался для перевозки российской нефти, стоимость которой оценивалась в 75 долларов за баррель, а на танкере Yasa Golden Bosphorus якобы перевозили российскую нефть стоимостью 80 долларов за баррель.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.