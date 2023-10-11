Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок
Элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Он обратил внимание на беспорядок на глобальном энергетическом рынке, включая рынок нефти. «Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике», – сказал Путин, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит и дальше вносить весомый вклад в балансировку глобального энергетического рынка. Также страна будет развивать партнерские отношения с теми странами, которые хотят этого и заинтересованы в этом.
Путин также поставил задачу обеспечения стабильности цен на топливо и электроэнергию.