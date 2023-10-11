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Путин поставил задачу обеспечения стабильности цен на топливо и электроэнергию
Путин указал на важность обеспечения стабильности цен на электроэнергию и топливо
Стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье и топливо должны быть обеспечены в России, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Еще ключевое условия для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка – это стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин поручил правительству действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива и принимать превентивные меры – еще до того, как ситуация приобретет острый характер.
«Наш базовый приоритет – это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан – будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличением его емкости. Возможности здесь, безусловно, огромные», – подчеркнул президент.
Как сообщал ранее вице-премьер Александр Новак, ограничение экспорта российского топлива, введенное правительством с 21 сентября, позволило насытить внутренний рынок, в результате чего цены снизились уже в 81 регионе. Помимо запрета на экспорт правительство ввело и другие меры для стабилизации ситуации на российском топливном рынке, в том числе вернуло действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера.