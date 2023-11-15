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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    2 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 12:02

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (78)
    14 ноября 2023, 15:14
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выбрал ошибочную стратегию для украинского контрнаступления, из-за чего оно зашло в тупик, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в эфире авторского шоу украинского журналиста и политолога Вадима Карасева.

    Депутат выразил мнение, что ВСУ действовали неграмотно, пойдя в лоб, вместо того чтобы выработать более сложную стратегию и использовать отвлекающие маневры. Результат действий ВСУ Шевченко назвал «тупиком Залужного», передает ТАСС.

    Кроме того, депутат считает, что появление у Украины американских истребителей F-16 никак не сможет переломить ход боевых действий. Он также высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет заказ Залужного, выпрашивая у союзников все, что сочтет нужным главком.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (21)
    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

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    14 ноября 2023, 17:42
    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

    Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.

    Коментарии (6)
    15 ноября 2023, 04:07
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    «Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Артиллерия вооруженных сил Украины в бою на Запорожском направлении на протяжении получаса обстреливала собственную пехоту, сообщили российские военные корреспонденты.

    Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

    В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

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    14 ноября 2023, 14:30
    Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»

    Глава МИД Латвии Кариньш признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»

    Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш пообщался с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились ему африканским чиновником, латвийский политик признался им, что поставляемая помощь Украине «не радует».

    Кариньш рассказал, что Латвия помогает Украине оружием, в восстановлении и любой гуманитарной помощью, это не радует, но латвийская сторона не видит другого выбора, передает РИА «Новости».

    Говоря о саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе в июле, Кариньш отметил, что «там все придерживались в основном одних и тех же взглядов и мнений». Он добавил, что лидеры стран Европы и НАТО понимают, что происходящее на Украине «не закончится быстро».

    Однако, как поделился Кариньш, несмотря на все, именно благодаря НАТО он «не просыпается ночью от беспокойства» из-за так называемой опасности вторжения России в его страну через территорию Белоруссии.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала в разговоре с Вованом и Лексусом, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта

    Коментарии (13)
    14 ноября 2023, 21:00
    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге

    Германист Рар: Шансы Сары Вагенкнехт на создание собственной партии выросли

    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Самороспуск фракции «Левых» в Бундестаге и переход части депутатов в команду политика Сары Вагенкнехт повышает ее шансы на создание новой партии и проведение иной внутренней и внешней политики, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В среду «Левые» в Бундестаге решили распустить свою фракцию.

    «Фракция «Левых» в Бундестаге – давно маргиналы. Правящие социал-демократы и другие левые партии (такие как «Зеленые») потеряли свою прежнюю привлекательность для рабочих, служащих и бедных – тех слоев населения, которые требуют для себя социальную защиту», – считает Александр Рар, германский политолог.

    Левая идея в Германии слабеет, как и во всей Европе. «Прежнюю левую прагматику «Левых», как это ни странно, забирает под себя «Альтернатива для Германии» (АдГ). Простые рабочие голосуют за АдГ. А СДПГ и «Зеленые» привлекают в основном центристов, элиту, государственных аппаратчиков. «Партия «Левых» исчезла не случайно, она пыталась ошибочно спасти себя, переходя на позиции СДПГ и «Зеленых» (трансатлантизм, экология, гендерная политика) – но, видимо, ее там никто не ждал», – добавил собеседник.

    Вагенкнехт попытается создать свою левую партию на других идеях и будет делать упор «на вопросы социальной справедливости, ограничения власти финансовых акул, модернизацию инфраструктуры страны». «Во внешней политике Вагенкнехт начнет продвигать идею общей Европы от Лиссабона до Владивостока, а также попытается воссоздать ранее мощное движение за мир», – прогнозирует Рар.

    Ранее фракция «Левых» в Бундестаге приняла решение о самороспуске с 6 декабря. Причиной стал уход части депутатов в новое политическое движение, организованное политиком Сарой Вагенкнехт. Теперь во фракции остается лишь 28 парламентариев, в то время как для создания полноценной политической группы необходимо достигнуть минимальной отметки в 37 человек. По словам лидера объединения Дитмара Барча, это событие станет «шансом для нового начала».

    «Парализующая озабоченность собой должна закончиться. От нас зависит, действительно ли нам удастся заниматься политикой, или же конфликты будут продолжаться», – подчеркнул он. Издание отмечает, что роспуск фракции станет «историческим шагом назад» для «Левых» в ФРГ.

    Между тем Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

    Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «Левых» в Бундестаге Амира Мохаммед Али.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как новая политическая сила способна повлиять на ситуацию в Германии.

    Коментарии (9)
    15 ноября 2023, 00:13
    Эксперт: Полякам и украинцам объективно не получается быть вместе

    Эксперт Носович: Полякам и украинцам объективно не получается быть вместе

    Tекст: Антон Никитин

    Польскому и украинскому народам объективно не получается быть вместе, как бы их к этому не подталкивали Соединенные Штаты и Европейский союз, считает политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Носович в своем Telegram-канале отметил, что блокировка границы с Украиной польскими дальнобойщиками является конфликтом мелких бизнес-интересов. Однако от этого, по мнению эксперта, ситуация становится даже более симптоматичной и важной, чем если бы установка на перекрытие границы с Украиной исходила от властей Польши.

    «Такие частности множатся, как кролики весной, вопреки политической воле Варшавы и Киева на стратегическое партнерство. То конфликт из-за зерна, то конфликт из-за фур, то конфликт из-за Бандеры», – написал политолог.

    Все трения, по его словам, являются следствием европейской интеграции, к которой так стремится Украина и которой Польша рвется содействовать. Экономические трения, продолжил Носович, стали следствием всеобъемлющей зоны свободной торговли Украины с ЕС, а национальные – следствием миграции украинцев в Польшу, лучшего узнавания друг друга и столкновения коллективной памяти.

    «Этим двум народам объективно не получается быть вместе, как бы их не подталкивали к тому – сознательно или ненароком – США, ЕС, Россия и собственные руководители», – заключил эксперт.

    По данным украинских СМИ, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Несколько тысяч грузовых автомобилей стоят в направлении Ягодина, Краковца и Равы-Русской в Польше. Дальнобойщики с Украины пытаются объезжать польскую границу, в результате на пропускных пунктах с Румынией, Словакией и Венгрией выросли очереди.

    Польские дальнобойщики заявляли, что выступают против перевозок их конкурентами внутри Польши. Кроме того, он требуют не давать возможности украинским дальнобойщикам перевозить товар в другие страны по таким низким ценам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.

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    15 ноября 2023, 08:18
    Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой

    Спецназ России под Клещеевкой уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили «наглый» БМП противника, который ежедневно вел огонь по российским позициям под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал командир группы отряда.

    Как сообщил источник РИА «Новости», командование поставило задачу обнаружить место, откуда «наглый, дерзкий экипаж БМП» ВСУ ежедневно работает с закрытой огневой позиции по российский передовым подразделениям.

    По словам собеседника, расчет открыл на него охоту. После нескольких дней анализа (поиска места и характера действий противника), командование выбрало позицию для наилучшей работы с ПТРК.

    Позиция была подготовлена заранее, БМП ожидали, противник допустил ошибку, выехал, начал работать с закрытой огневой позиции по подразделениям ВС России – и был уничтожен.

    Он добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.

    Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    Коментарии (4)
    15 ноября 2023, 03:47
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США приняла план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине.

    За законопроект проголосовали 336 членов Палаты представителей (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном это консервативно настроенные республиканцы, передает ТАСС.

    Законопроект будет передан на рассмотрение Сената, а после направится на подпись президента США Джо Байдена.

    Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Другие ведомства и программы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.

    При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предусматривается. Сообщалось, что такую концепцию законопроекта представил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 14:05
    Economist: Конфликт на Украине может затянуться еще на пять лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет, пишет британское издание Economist.

    Ранее в Минобороны США заявляли, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет.

    Как утверждает издание, западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, передает РИА «Новости». Как констатирует Economist, ни Россия, ни Украина не готовы на уступки.

    Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.

    Коментарии (27)
    14 ноября 2023, 22:01
    ООН осудила использование противопехотных мин Украиной
    ООН осудила использование противопехотных мин Украиной
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ООН выступает против использования противопехотных мин в любой точке мира, заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    Отвечая на просьбу прокомментировать применение киевскими властями противопехотных мин в Изюме и Донецке, он подчеркнул, что ООН выступает «против использования противопехотных мин где бы то ни было», передает ТАСС.

    Ранее правозащитная организация Human Rights Watch нашла доказательства использования Украиной противопехотных мин «Лепесток» в ДНР.

    Коментарии (4)
    15 ноября 2023, 06:41
    В США предупредили Украину об угрозе внутреннего восстания

    Weapons and Strategy: Отказ Зеленского от переговоров приведет к восстанию на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Украине грозит внутреннее восстание в случае, если президент страны Владимир Зеленский не найдет способа договориться с Россией, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

    Брайен в своей статье для издания Weapons and Strategy пишет, что бывшая советская республика фактически распадается. Вооруженные силы Украины, по его словам, несут слишком большие потери, что привело к крушению режима Зеленского, передает РИА «Новости».

    Автор публикации отмечает, что большая часть украинской армии сейчас состоит из пожилых мужчин, юношей и женщин, которые не имеют никакой подготовки.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене соответствующего запрета на них со стороны киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские власти пять раз упустили возможность урегулировать конфликт с Россией.

    Коментарии (9)
    14 ноября 2023, 22:08
    Появились подробности о личностях покинувших часть российских военных

    Regnum: Сбежавшими с позиций в Брянской области бойцами оказались братья-близнецы

    Tекст: Антон Никитин

    Среди российских военнослужащих, покинувших место несения службы в Брянской области, оказались близнецы 2003 года рождения, пишут СМИ.

    Источник Regnum сообщил, что, кроме двоих братьев, также позиции оставили четверо их товарищей. Все они являются уроженцами Республики Тыва. Уточняется, что они находились в пяти километрах от границы с Украиной. При побеге военные прихватили с собой автоматы, добавляет источник.

    Для поисков бойцов местное управление МВД объявило план «Сирена» и собрало личный состав. Есть сообщения, что вскоре военные вернулись обратно, однако официальных подтверждений в настоящее время нет.

    Коментарии (3)
    15 ноября 2023, 12:13
    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Гагин: Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком, в качестве трофеев они взяли около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Донецком ВС России зачистили крупный вражеский опорник, где захватили стрелковое вооружение, гранатометы и гранаты натовского производства, передает ТАСС.

    Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено вооружение советского образца. В ходе зачистки потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными.

    Ранее силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении.

    Коментарии (2)
    Главное
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
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    Эксперт: В восстановлении Новороссии и Донбасса используется опыт СССР
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    В США предупредили Украину об угрозе внутреннего восстания
    В ООН оказались шокированы системным расизмом в США
    В российских школах может появиться новый предмет «семьеведение»

    Запад рано хоронит новый российский СПГ-проект

    Западная пресса уверяет, что никто не посмеет покупать газ с нового российского завода «Арктик СПГ-2» из-за страха попасть под американские санкции. Однако хоронить российский проект рано. Как Россия может обойти новые санкции США? Почему в случае с СПГ это сделать сложнее, чем с нефтью? Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета. Какие еще преимущества получает Су-57 за счет «Изделия 30»? Подробности

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    Прогулом саммита ОДКБ Пашинян подыгрывает Турции

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посетить заседание лидеров стран ОДКБ в Минске. До этого он также отказался посетить саммит СНГ. На фоне отдаления от важнейших институтов сотрудничества на постсоветском пространстве, Ереван наращивает связи с Евросоюзом. Чем обернется для Армении этот геополитический разворот? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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