В Минобороны Германии назвали тип подлежащих ремонту в Польше танков

В Германии уточнили, о ремонте каких переданных ВСУ танках удалось договориться с Польшей

Германия и Польша смогли договориться об обслуживании поставленных Киеву танков Leopard 2 A4, в то время как модели A5 и A6 будут ремонтироваться силами немецкой промышленности, сообщил представитель Минобороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер.

По его словам, немецко-польские усилия увенчались успехом, обе страны предоставляют возможность для ремонта украинских танков Leopard 2, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет о серии A4, а более современные модели A5 и A6 будут обслуживаться силами немецкой оборонной индустрии.

Ранее телеканал NTV со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Германии сообщил, что переданные киевскому режиму танки Leopard 2 будут ремонтироваться в Германии и, возможно, в Литве, а не в Польше, как планировалось изначально.