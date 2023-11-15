Пентагон решил ремонтировать F-16 в Европе после применения на Украине

Пентагон: Направляемые F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, план состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ F-16 в Европе, – и Польша одно из мест, передает ТАСС.

По словам Лапланта, США, союзники и партнеры работают над вопросом обучения бойцов ВС Украины (ВСУ) «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на Украине, и «это вызов».

Замминистра рассказал, что западные специалисты намерены дистанционно консультировать ВСУ по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

Кроме того, продолжил он, американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с украинскими коллегами. «Надеюсь, скоро будет что-то объявлено по этой теме. В этом направлении были предприняты усилия», – отметил Лаплант, выступая на конференции, проведенной газетой Politico.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.