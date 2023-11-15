Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Пентагон решил ремонтировать F-16 в Европе после применения на Украине
Пентагон: Направляемые F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе
Поставляемые Украине коллективным Западом истребители-бомбардировщики F-16 будут проходить в странах Европы, в частности, в Польше, серьезные ремонтно-технические работы после применения в ходе конфликта, сообщил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.
По его словам, план состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ F-16 в Европе, – и Польша одно из мест, передает ТАСС.
По словам Лапланта, США, союзники и партнеры работают над вопросом обучения бойцов ВС Украины (ВСУ) «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на Украине, и «это вызов».
Замминистра рассказал, что западные специалисты намерены дистанционно консультировать ВСУ по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.
Кроме того, продолжил он, американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с украинскими коллегами. «Надеюсь, скоро будет что-то объявлено по этой теме. В этом направлении были предприняты усилия», – отметил Лаплант, выступая на конференции, проведенной газетой Politico.
Ранее глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.