Стало известно о потере контрактов украинских компаний из-за польской забастовки

Эксперт: Полякам и украинцам объективно не получается быть вместе

Эксперт Носович: Полякам и украинцам объективно не получается быть вместе

Tекст: Антон Никитин

Носович в своем Telegram-канале отметил, что блокировка границы с Украиной польскими дальнобойщиками является конфликтом мелких бизнес-интересов. Однако от этого, по мнению эксперта, ситуация становится даже более симптоматичной и важной, чем если бы установка на перекрытие границы с Украиной исходила от властей Польши.

«Такие частности множатся, как кролики весной, вопреки политической воле Варшавы и Киева на стратегическое партнерство. То конфликт из-за зерна, то конфликт из-за фур, то конфликт из-за Бандеры», – написал политолог.

Все трения, по его словам, являются следствием европейской интеграции, к которой так стремится Украина и которой Польша рвется содействовать. Экономические трения, продолжил Носович, стали следствием всеобъемлющей зоны свободной торговли Украины с ЕС, а национальные – следствием миграции украинцев в Польшу, лучшего узнавания друг друга и столкновения коллективной памяти.

«Этим двум народам объективно не получается быть вместе, как бы их не подталкивали к тому – сознательно или ненароком – США, ЕС, Россия и собственные руководители», – заключил эксперт.

По данным украинских СМИ, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Несколько тысяч грузовых автомобилей стоят в направлении Ягодина, Краковца и Равы-Русской в Польше. Дальнобойщики с Украины пытаются объезжать польскую границу, в результате на пропускных пунктах с Румынией, Словакией и Венгрией выросли очереди.

Польские дальнобойщики заявляли, что выступают против перевозок их конкурентами внутри Польши. Кроме того, он требуют не давать возможности украинским дальнобойщикам перевозить товар в другие страны по таким низким ценам.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.