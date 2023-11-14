Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Петербуржца осудили за совращение двух девочек
Петербуржца осудили на 16 лет за совращение двух малолетних девочек
Новгородский областной суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к лишению свободы на 16 лет за совершение действий сексуального характера в отношении девочек 10 и 11 лет, сообщила пресс-служба суда.
Сообщается, что в 2022 году 10-летняя девочка из Петербурга в интернете познакомилась с 36-летним мужчиной. Вместе с 11-летней подругой она пришла к нему в гости. Он покатал девочек на машине и привез их в Новгородскую область, где на съемной квартире совершил в отношении детей действия сексуального характера. После этого мужчина заплатил девочкам 11,5 тыс. рублей и отвез домой, передает РИА «Новости».
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет. Отбывать наказание обвиненный будет в колонии строгого режима.
В качестве моральной компенсации в пользу каждой потерпевшей с мужчины взыскано 485 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске местному жителю, три недели назад вышедшему из заключения, предъявлено обвинение в преступлении против половой неприкосновенности малолетней.