Надругавшийся над девочкой в лифте рецидивист задержан в Подмосковье

Вышедший из тюрьмы преступник надругался над восьмилетней девочкой в лифте в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Следствие установило, что восьмилетняя девочка спускалась с пятого этажа на лифте, на втором этаже в кабину зашел обвиняемый, проживающий в этом доме, он совершил с ребенком «преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней», следует из сообщения в Telegram-канале ГСУСК по Московской области.

В какой-то момент обвиняемый ослабил силу, девочке удалось выбежать из кабины лифта и рассказать все маме. После мужчина был задержан, отмечают в ведомстве. Выяснилось, что он три недели назад освободился из тюрьмы.

Ему предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчина находится под стражей.

Ранее СМИ сообщили, что отсидевшего 19 лет в колонии за серию изнасилований детей Сергея Прасолова задержали в Петербурге за аналогичное преступление через три месяца после освобождения.