До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.8 комментариев
Надругавшийся над девочкой в лифте рецидивист задержан в Подмосковье
Вышедший из тюрьмы преступник надругался над восьмилетней девочкой в лифте в Подмосковье
В Наро-Фоминске местному жителю, три недели назад вышедшему из заключения, предъявлено обвинение в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, он арестован, сообщили в ГСУСК России по Московской области.
Следствие установило, что восьмилетняя девочка спускалась с пятого этажа на лифте, на втором этаже в кабину зашел обвиняемый, проживающий в этом доме, он совершил с ребенком «преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней», следует из сообщения в Telegram-канале ГСУСК по Московской области.
В какой-то момент обвиняемый ослабил силу, девочке удалось выбежать из кабины лифта и рассказать все маме. После мужчина был задержан, отмечают в ведомстве. Выяснилось, что он три недели назад освободился из тюрьмы.
Ему предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчина находится под стражей.
Ранее СМИ сообщили, что отсидевшего 19 лет в колонии за серию изнасилований детей Сергея Прасолова задержали в Петербурге за аналогичное преступление через три месяца после освобождения.